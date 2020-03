Neuer Wirbel um fremde Autokennzeichen

Die Diffamierungen von Menschen mit fremden Kennzeichen an ihren Fahrzeugen nehmen zu. Erst hatten Einwohner der Gemeinde Schönberg handgeschriebene Zettel an ihren Autos gefunden, dass sie in Schönberg unerwünscht seien. Jetzt klemmten gefälschte amtliche Schreiben an den Frontscheiben.