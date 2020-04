Ein Mitarbeiter des Pflegeheims Haus am Cathrinplatz in Preetz ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es ist der erste bekannte Corona-Fall in einer Pflegeeinrichtung im Kreis Plön. Der Mitarbeiter soll keinen Kontakt zu Bewohnern gehabt haben. Er und sechs Kollegen sind in Quarantäne.