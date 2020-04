"Uns geht es richtig dreckig"

Heikendorf

Eigentlich wäre Björn Fischer Anfang April im Urlaub gewesen. Zwangsliegezeit für seinen Kutter. Weil der SK 14 knapp unter 15 Meter lang ist, muss der Kutter in jedem ersten Halbjahr 20 Tage extra liegen, um den Fischbestand zu schonen. Zehn Tage waren bereits angemeldet, um mit der Familie zu verreisen. Doch dann kamen die Einschränkungen zum Schutz vor Corona. Und Björn Fischer ahnte nichts Gutes. „Die Fischpreise gingen gleich in den Keller. Da habe ich schnell reagiert und die restlichen zehn Tage Liegezeit direkt im Anschluss angemeldet“, erzählt er.

Neben Quotenkürzungen jetzt auch noch schlechte Preise

Bis zum 20. April vertreibt sich Fischer, der bereits in siebter Generation fischt, die Zeit mit Reparaturarbeiten auf dem Boot im Heikendorfer Hafen. Auch Sohn Jonny hilft mit, der eine Ausbildung auf dem Kutter seines Vaters macht und die Abschlussprüfungen während der Corona-Krise aussetzen musste.

Doch wirklich entspannt ist der Berufsfischer nicht. „Uns geht es dieses Jahr richtig dreckig. Neben Quotenkürzungen haben wir jetzt auch noch die schlechten Preise“, sagt Björn Fischer. Wenn er am 21. April wieder zum Fischen rausfährt, rechnet er nicht mit einer Verbesserung der Situation. „Es wird dauern, bis die Restaurants alle wieder normal öffnen dürfen. Ich hoffe, dass zumindest der Draußen-Betrieb in der Gastronomie bald erlaubt sein wird.“ Denn davon lebt sein Geschäft. Björn Fischer verkauft einen Großteil seines Fischfangs – vornehmlich Butt – über den holländischen Großhandel an Restaurants in China, aber auch in Spanien, Italien und Frankreich. „Das sind die Fischesser-Nationen. Aber der Absatz ist komplett eingebrochen.“

Absatzmarkt im Mittelmeerraum ist weggebrochen

Dies bestätigt auch die Fischverwertung Kieler Förde in Heikendorf, die als Genossenschaft mit 21 Mitgliedern von Eckernförde bis Schönberg über die Genossenschaftsgebühren selbst von den Preiseinbrüchen betroffen ist. Marion Olbers, zuständig für die Finanzbuchhaltung, sagt: „Die Preise liegen etwa 30 bis 40 Prozent unter dem üblichen Niveau in dieser Jahreszeit.“ Ein wesentlicher Grund sei die Schließung der Restaurants, so Olbers, der dazu geführt habe, dass der Absatzmarkt etwa im Mittelmeerraum „völlig weggebrochen“ ist. Zudem habe es in den Verarbeitungsbetrieben in Holland Corona-Fälle gegeben. Als Folge der Krise musste die Fischereigenossenschaft Kurzarbeit für etwa sieben Mitarbeiter anmelden, die sich auch um weitere Standbeine kümmern. „Von der eigentlichen Fischerei kann heute keiner mehr leben. Deswegen betreiben wir in Laboe die Bunkerstation zum Betanken der Lotsenboote und Yachten und ein Fischereibistro in Eckernförde.“ Doch an der Tankstation in Laboe sei in diesem Jahr noch keine einzige Yacht vorbeigekommen. Der Fischimbiss habe geschlossen. „Die Verluste werden wir selbst im Sommer nicht mehr aufholen können“, so Marion Olbers.

Für hochwertigen Steinbutt gibt es nur sieben Cent pro Kilo

Ähnlich düster sieht es Björn Fischer. Er möchte zukünftig zwar stärker auf den Direktverkauf setzen, der einen Teil seiner Einnahmen ausmacht. Doch solange die Touristen fehlen, wird auch das nicht einfacher. „Wir sehen ja, dass hier im Hafen nur ab und an mal ein Jogger vorbeikommt. Das Freizeitverhalten der Menschen in Heikendorf hat sich verändert“, erzählt Fischer. Wenn es nicht bald Lockerungen in der Corona-Krise gibt, wird es eng für seinen Betrieb, der jeden Monat hohe Ausgaben etwa für das Boot oder die dreiköpfige Besatzung stemmen muss. Einen Antrag auf staatliche Soforthilfen schließt Fischer daher nicht aus. „Es wird sich zeigen, was wir die nächsten Monate umsetzen.“ Für hochwertigen Steinbutt, der in der Corona-Krise zu Fischmehl verarbeitet wird, weil er sonst vergammeln würde, gebe es etwa sieben Cent pro Kilo.

