Seelsorge aus dem Homeoffice

Plön

„Der enge Kontakt zu den Menschen ist das Kennzeichnende unserer Arbeit als Seelsorger“, sagt Pastor Lutz Thiele. Diese Nähe müsse man nun auf anderen Wegen aufbauen. „Statt persönlicher Besuche wird sehr viel telefoniert“, ergänzt Pastorin Janina Lubeck. Vor allem bei den Trauergesprächen, die ohnehin viel Einfühlungsvermögen verlangen, sei dies eine emotionale Herausforderung. „Beim direkten Kontakt sieht man die Mimik, die Körpersprache und kann darauf reagieren“, erläutert Thiele.

Besonders schwierig sei auch die Gestaltung der Trauerfeier selbst, die nicht mehr in geschlossenen Räumen wie Kirchen und Kapellen oder Trauersälen und -hallen abgehalten werden dürfe. „Bis Montag durften noch fünf Trauernde aus dem engsten Familienkreis am offenen Grab Abschied nehmen. Wir wissen nicht, ob auch diese Regelung verschärft wird.“

Prinzipiell seien die Einschränkungen aber richtig und notwendig, um die Risikogruppen zu schützen. Denn die Zahl dieser besonders gefährdeten Menschen sei bei Trauerfeiern durch gleichaltrige Angehörige und Freunde meist erhöht, weiß Lubeck, die derzeit drei Beisetzungen vorbereitet. Wenn gewünscht, sei sie bereit, in einigen Wochen oder auch Monaten eine Erinnerungsfeier zu gestalten. „Was den Menschen hilft, werden wir auch tun“, versichert Lubeck.

Alle anderen kirchlichen Amtshandlungen wie Gottesdienste, Trauungen und Taufen, in denen man in persönlichen Kontakt kommen könne, seien derzeit ausgesetzt, berichtet Thiele. Auch die Konfirmationen, die für April und Mai geplant waren, würden verschoben.

Eine gute Nachricht sei, dass die Kita-Gebühren für zwei Monate ersetzt würden, berichtet Thiele. Die Plöner Kirchengemeinde ist Träger von drei Kindertagesstätten, die wie alle anderen auch seit eineinhalb Wochen geschlossen sind. Die Notbetreuung werde für fünf Kinder aufrechterhalten, so Thiele. „Wir sind überrascht, wie wenige dieses Angebot angenommen haben. Wir hatten mit deutlich höheren Zahlen gerechnet.“

Live-Stream und Fürbitten-Box

Der größte Einschnitt für die Glaubensgemeinschaft betreffe wahrscheinlich die Karwoche vom Palmsonntag bis zum Osterfest, die ohne Konzerte und Festgottesdienste begangen werde. Nach intensiver Diskussion habe sich die Plöner Kirchengemeinde gegen eine Übertragung von Andachten per Live-Stream entschieden. „Es gibt in diesem Bereich bereits viele gute Angebote der Landeskirche, einiger Kirchenkreise und anderer Gemeinden“, sagt Thiele und verweist auf die Homepage des Kirchenkreises Plön-Segeberg (www.kirche-ps.de).

Die digitalen Medien ergänze man in Plön durch ein analoges Angebot. Die Menschen können in der Nikolaikirche, die als Raum für stille Andachten geöffnet bleibt, eine Kerze anzünden oder einen Zettel mit einer Fürbitte in eine Box einwerfen. (Aus hygienischen Gründen sollte diese zu Hause geschrieben werden). In der Sonntagvormittag geschlossenen Kirche werde ein Pastor diese Wünsche ab 10 Uhr verlesen. Im Anschluss erklinge dann die Glocke zum Vaterunser, das jeder dort, wo er gerade sei, mitbeten könne.

Glocken läuten ab 19 Uhr

Ab sofort werden zudem jeden Abend als Zeichen der Gemeinschaft um 19 Uhr die Glocken geläutet. Die Idee: Die Menschen könnten eine Kerze als Licht der Hoffnung entzünden und vom Balkon oder am offenen Fenster „Der Mond ist aufgegangen“ singen.

Eine weitere Aktion: Menschen, die einer Risikogruppe angehören oder sich in häuslicher Quarantäne befinden, benötigen neben seelsorgerischer Begleitung auch praktische Unterstützung. „Wenn Besorgungen zu erledigen sind, ob der Gang zur Apotheke oder zum Supermarkt, möchten wir Sie gern unterstützen und diese möglichst kontaktlos für Sie ermöglichen“, sagt Pastorin Janina Lubeck (Kontakt: Tel. 04522/500330).

