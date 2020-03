Feuerwehren stellen Übungsdienste ein

Kreis Plön

Lütjenburgs Wehrführer Eckard Rau gehörte zu den ersten Feuerwehrspitzen im Kreis Plön, die noch vor der Empfehlung des Landesverbands die nächsten Dienstabende absagte. „So klug ist das Virus nicht, dass es erkennt, dass weniger als 1000 Leute im Raum sitzen“, sagte Rau. Die Männer und Frauen der Feuerwehr seien so gut ausgebildet, dass sie die Übungsdienste auch einmal ausfallen lassen können. Rau hält die Maßnahme für sehr sinnvoll. Würde tatsächlich ein infiziertes Mitglied bei einem Dienstabend auftauchen, stünde danach ein großer Teil der Feuerwehr unter häuslicher Quarantäne, würde vielleicht selbst krank. Schlecht für den Brandschutz.

Verwaltungsmitarbeiter arbeitet von zu Hause

Der Preetzer Bürgermeister Björn Demmin schickte bereits einen Mitarbeiter vorsichtshalber zur Heimarbeit nach Hause, der von einer Italien-Reise zurückgekehrt war. „Es gibt bei uns keine Panik, aber gesunde Vorsicht.“ Er bittet um Verständnis dafür, dass kein Vertreter der Stadt persönlich bei hohen runden Geburtstagen erscheint, wie es eigentlich Sitte ist. Er gibt Vereinen und Verbänden den Rat – und der ist in diesen Tagen häufig gefragt – auf Treffen zu verzichten, die nicht wirklich notwendig sind. Der Poetry Slam wurde abgesagt und das sei sinnvoll: „250 Menschen auf engsten Raum, die klatschen und schwitzen.“

Anrufe und Mails an Vereine, Verbände, Schulen Kitas – Schwentinentals Bürgermeister Michael Stremlau arbeitete gestern „mit Hochdruck“ in Sachen Corona. Der Kontakt untereinander ist für ihn sehr wichtig. Die Mitarbeiter bereiten sich darauf vor, ihren Dienst von zu Hause aus zu leisten. Listen mit Handynummern und private Mailadressen wurden angefertigt. Sicherheit geht vor Jubiläum. Schwentinental sagte auch das 250. Rathaus-Konzert ab, das die Hamburg Chamber Players am heutigen Freitag geben wollten. „Das wird nachgeholt.“ Hinter der Stadtvertretung am 30. März stehe noch ein Fragezeichen.

Massenhaft Absagen

Die große Mehrheit der Vereine, Verbände und Einrichtungen im Kreis Plön folgt dem Ratschlag der Behörden, auf größere Zusammenkünfte zu verzichten. Folgende Absagen haben die Redaktion bisher erreicht.

Preetz: 4. Preetzer Poetry Slam 27. März. Die Preetzer Tafel schließt ihre Lebensmittelausgabe vom 16. März bis Ende April. Jahresversammlung Preetzer TSV13. März. Kleidertauschparty 14. März. Die Kleidung kann nach Absprache mit Thomas Müller (Tel. 04342/303286) abgeholt werden. Flohmarkt in der Friedrich-Ebert-Schule am 14. März. Die für Mittwoch und Donnerstag, 18. und 19. März, geplanten Veranstaltungen in den Räumen der Jugendberufsagentur. Die Stadtvertretung Preetz am 24. März wird auf einen späteren Termin verschoben.

Plön: Der Förderverein Johanniskirche verschiebt seine Jahresversammlung vom 26. März auf den 27. Oktober. Aktion Sauberes Schleswig-Holstein 14. März. Plattdeutscher Stammtisch 16. März. Rheinischer Stammtisch 18. März. Berliner Stammtisch 19. März. Jahresversammlung Haus & Grund 19. März. Jahresversammlung Sozialverband 14. März. Der Plöner Kreistag hat alle Sitzungen seiner Ausschüsse im März abgesagt.

Schwentinental: Flohmarkt im Haus der Kirche 21. März. Flohmarkt Autohaus Fichner 22. März. Rathauskonzerte am 13. März und 3. April. Vortrag Eva Kessler 23. März. Jahresversammlung der Kreisfeuerwehr 13. März. Aktion Saubere Gemeinde 14. März.

Schönberg: Flohmarkt am Autohaus Fichner 15. März.

Amt Schrevenborn: Eröffnung der neuen Kindertagesstätte Hörn in Schönkirchen 13. März. Flohmarkt für Baby- und Kindersachen in Schönkirchen sowie die Aktion Saubere Gemeinde in Schönkirchen und in Mönkeberg (jeweils am 14. März). Lesung „ Schölers leest Platt!“ in der Schönkirchener Gemeindebücherei (16. März), die Strandkorbverlosung in Heikendorf (19. März), der Baby- und Kindersachenflohmarkt in Heikendorf und der Bürgerworkshop zur Ortsentwicklung in Schönkirchen (jeweils am 21. März). Gemeindeversammlung der Kirchengemeinde Heikendorf am 15. März. Benefizkonzert in der Marienkirche in Schönkirchen 14. März.

Laboe: Aktion Saubere Gemeinde, Info-Nachmittag für einen Kinder- und Jugendbeirat. Arbeitskreis Schwimmhalle. Die Schwimmhalle ist weiter geöffnet. Alle Aufführungen der Laboer Lachmöwen in dieser Saison.

Stolpe: Dorfputz 14. März.

Wankendorf: Gemeindenachmittag der Kirchengemeinde 18. März.

Bösdorf: Konzerte in der Lutherkirche 22. März und 5. April.

Ascheberg: Jahresversammlung des TSV Ascheberg am 17. März und alle sportlichen Aktivitäten des Vereins.

Lehmkuhlen: Ostereiersuchen der CDU-Ortsverbände Lehmkuhlen und Schellhorn 13. April.

Probsteierhagen: Opernkonzert Schloss Hagen, 15. März (wird später wiederholt).

Selent: Jahresversammlung des TSV Selent 13. März.