Preetzer auf Wochenmarkt entspannt

Preetz

Mario Peters lässt sich das Wochenende nicht vom Coronavirus versauen: "Solange die Stände da sind, gehe ich auf den Wochenmarkt", sagt der 39-Jährige. Angst, sich hier auf dem Preetzer Wochenmarkt mit dem Virus anzustecken, hat er nicht. Auch die Einschränkungen, die seit Freitagabend von der Landesregierung verhängt wurden, stören ihn nicht. "Wir grillen am Wochenende und spielen im Garten", erklärt er seine Pläne. Das wäre aber auch sein Sonnabendprogramm gewesen, wenn Kinos und Theater geöffnet wären.

Ähnlich hält es Frank Gomolczy. Der 55-Jährige hat ebenfalls keine Angst vor Ansteckung. "Wir sitzen schön zu Hause und pulen Krabben!", ist sein Plan fürs Wochenende. Er und seine Frau seien keine großen Kinogänger, für die beiden ist die Schließung der Kinos kein Problem.

Kinos stehen vor Herausforderung

Anders geht es den Kinos selbst. "Schlimm wird es, wenn die Schließung länger als bis zum 19. April andauert", erklärt Nick Jansen, der unter anderem das Astra Kino in Plön und das Burg Filmtheater auf Fehmarn betreibt. Die Sommerzeit, die für die Kinos immer schlechter ausfällt, wird nicht nur unerwartet vorgezogen, sondern auch noch verlängert. "Wir brauchen den April und Mai, sonst wird es für viele eng", prophezeit er. Die großen Filmverleiher, aber auch das Art House Kino, haben sich bereits auf die neuen Gegebenheiten eingestellt und die Filmstarts verschoben - die Filme werden mindestens einen Monat später starten.

Auch die von der Bundesregierung angekündigte finanzielle Hilfe, könnte für manche Einzelkinos zu spät kommen: "Die kulturellen Einrichtungen müssen oft hinten anstehen, wenn es um Gelder geht. Wenn das Geld, zur Kompensierung der Verluste, erst nach einem Jahr kommt, bedeutet das für viele Kinos das Aus." Helfen können Filmfans trotzdem: Auf vielen Websites kann man, unabhängig von der Spielzeit, Gutscheine kaufen. Das wäre für viele kleinere Betriebe eine große Hilfe und "zeigt auch den Rückhalt, den die Betreiber aus der Region haben". Das sei eine große Stütze.

Keine Hamsterkäufe auf Wochenmarkt

Auf den Rückhalt der Preetzer können sich auch die Standbetreiber auf dem Wochenmarkt verlassen. "Die Leute kaufen mehr als sonst, aber nicht ungewöhnlich viel", sagt Björn Drews, der mit einem Obst- und Gemüsestand in Preetz vertreten ist. Es sei aber alles im Rahmen - von Panik keine Spur. Doch auch hier wird auf Hygiene geachtet. "Wir haben immer eine Flasche Desinfektionsmittel unter dem Tresen", sagt Christina Schmitt, die bei Drews arbeitet. Aber auch ihr seien am Sonnabend nur entspannte Kunden begegnet.

Jule Nonnenmacher fühlt sich auf dem Wochenmarkt sogar sicherer vor dem Coronavirus als in Supermärkten. Um das Virus macht sich die 22-Jährige weniger Sorgen als um ihr Kind - die Kita musste schließen und sie ist noch unsicher, wie es mit der Betreuung ab Montag klappen soll.

Gemeinschaftsschule schickt 1000 Schüler früher in Ferien

An der Gemeinschaftsschule Probstei werden Kinder der fünften und sechsten Klasse von 8.30 bis 12 Uhr betreut - wenn die Eltern in sozialen Berufen sind. "Wir haben den Freitag noch hervorragend nutzen können, um die Schüler auf den vorzeitigen Ferienbeginn vorzubereiten", erklärt Heiko Lükemann, Mitglied der Schulleitung. Die Schüler sollten alle Materialien mit nach Hause nehmen und bekommen von den Lehrern über eine Lernplattform "Aufgaben nach Maß" gestellt. Wie es mit Schul- und Sportveranstaltungen nach Ostern weitergeht, ist noch nicht abschließend geklärt. Andere Schulveranstaltungen wie Klassenreisen und andere Großveranstaltungen sind vom Land Schleswig-Holstein untersagt.

Großveranstaltungen werden gemieden - wenn es sie gäbe

Mario und Martina Stange würden diese großen Events auch meiden, wenn das Land sie nicht untersagt hätte. "Das ist eine neue Situation, darauf haben wir uns aber ganz gut eingestellt", sagt Martina Stange. Die beiden hatten eher das Problem, dass sie durch die Hamsterkäufe selbst Schwierigkeiten hatten, ihren Einkauf zu erledigen. "Man wollte ja die Bilder mit den leeren Regalen nicht glauben, aber wir mussten für verschiedene Dinge in mehrere Läden fahren", sagt Mario Stange.

Preetzerin bietet Hilfe an

Doch nicht alle Menschen sind so mobil, dass sie mehrere Supermärkte abklappern können. Gerade ältere Leute können manchmal nicht viel weiter, als zum nächsten Supermarkt. Doch auch hier ist Abhilfe in Sicht: Linda Küllmey hat auf Facebook einen Aufruf gestartet: "Ich würde gerne helfen und den älteren oder erkrankten Menschen anbieten, Einkäufe zu erledigen. Außerdem kann ich auch die Leute fahren, falls Termine anstehen." Die 30-jährige Altenpflegerin weiß, wie schwer es manchmal für ältere Menschen sein kann, einkaufen zu gehen. Vor allem gehören sie zur Risikogruppe, die eigentlich nicht in größere Menschenmengen, wie im Supermarkt, gehen sollten. Anfragen hat sie noch nicht bekommen, aber viel Lob für ihr Angebot.

