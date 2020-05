Kreatives Arbeiten mit Büro und Bett

Preetz

2005 hatte Thomas Wick die Alte Musikschule erworben und zu Ferienwohnungen umgebaut. Im April 2019 eröffnete er den Coworking-Space cobaas. Nur ein Jahr später wurde jetzt die Erweiterung gefeiert. Wer Ruhe zum Arbeiten und gleichzeitig ein kreatives Miteinander sucht, kann ein Büro in einem der drei Holzpavillons nutzen.

"Workation" mit Ferienwohnung

Zusätzlich kann neben dem Arbeitsraum im Rahmen von „Workation“, wie Wick es nennt, auch eine Ferienwohnung dazu gemietet werden. Damit will er zusätzlich Kunden von außerhalb anlocken. Das Preetzer Coworking-Space biete damit ein Alleinstellungsmerkmal, lobte Simon Bussenius als Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses.

Anzeige

Die Bauarbeiten für die drei neuen Pavillons in Holzständerbauweise und mit Terrasse und Gründach hatten im November begonnen. Sie fügten sich so in das Gelände ein, dass man für den Neubau keinen Baum fällen musste, betonte Wick. Sie seien deshalb allerdings nicht behindertengerecht, dafür aber die schon vorhandenen Büro- und Seminarräume im gegenüber liegenden Hauptgebäude.

Weitere KN+ Artikel

Schnelles Internet als großes Plus

Neben einem schnellen Internet mit 500 Mbit gibt es in den Büros Schreibtisch, Stuhl und Lampe, außerdem kann ein Drucker im Netzwerk genutzt werden. Eine Skype-Box mit Schallschutztür bietet die nötige Diskretion für Videokonferenzen. Die Kunden bringen sich ihr eigenes Equipment mit.

Wick dankte der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz, die einen Zuschuss von 50.000 Euro gezahlt hatte, und der Stadt Preetz, die im Rahmen der Wirtschaftsförderung 10.000 Euro beisteuerte. „Ohne Sie wäre das Projekt nicht möglich gewesen.“

Die Stadt will mit der im Haushalt eingestellten Summe gezielt Existenzgründer oder Unternehmen, die wiederum zur Wirtschaftsförderung beitragen, unterstützen. „Wir haben keine großen Töpfe für Wirtschaftsförderung wie größere Städte – es ist nur eine Geste“, sagte Bürgermeister Björn Demmin.

Arbeitswelt wird sich nach Corona-Krise verändern

Wick geht davon aus, dass das Coworking-Space ab Herbst ausgelastet sein wird. Denn gerade nach der Corona-Krise werde sich die Arbeitswelt verändern.

Homeoffice sei oft wegen der häuslichen Situation nicht möglich, andererseits merkten die Arbeitgeber, dass nicht jeder Mitarbeiter in der Firma sein müsse und man so Immobilienkosten sparen könne. Manche Betriebe wollten Mitarbeiter auch gezielt für ein Projekt ausquartieren.

Wick will aber nicht auf Dauer vermieten: „Ich möchte gerne die Flexibilität erhalten.“ Das Spannende sei doch, dass sich im Coworking-Space unterschiedliche Leute, die sonst nie zusammengekommen wären, austauschen könnten.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.