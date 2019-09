Plön/Eutin

Für den Durchschnitt in Schleswig-Holstein ermittelte die Krankenkasse einen Durchschnitt von 4,1 Prozent. Plön und Ostholstein liegen damit etwas darüber. Die gesündesten Arbeitnehmer leben in der Stadt Kiel. Hier beträgt der Krankenstand 3,8 Prozent. Die Zahlen bedeuteten, dass bei 4,4 Prozent Ausfalltagen an jedem Tag des Jahres von 1000 Arbeitnehmern 44 krankgeschrieben waren.

Fast ein Viertel der DAK-Versicherten blieben wegen Problemen mit dem Muskel-Skelett-System der Arbeit fern. Dahinter verbergen sich Rückenschmerzen, Knieprobleme oder Probleme mit der Bandscheibe. Bei diesen Krankheiten liegen die Kreise Plön und Ostholstein deutlich über dem Landesdurchschnitt.

Dahinter folgen in etwa gleichauf Krankheiten der Atmungswege (Erkältung, Bronchitis, Mandelentzündung), psychische Erkrankungen (Depressionen, Neurosen, Angststörungen) und Verletzungen (Unfälle am Arbeitsplatz oder im Haushalt).

Eine gute Nachricht: Die Fehltage bei psychischen Erkrankungen sanken deutlich um 19 Prozent im Jahresvergleich. Bei Atemwegserkrankungen ging es hingegen um 14 Prozent nach oben.

In ihrem Gesundheitsreport wertet die DAK den Konsum von Alkohol aus. Jörg Hansen, Chef der DAK in Kiel: „Die Zahl der Betroffenen macht uns Sorgen.“ Jeder zehnte Arbeitnehmer zeige einen riskanten Alkoholkonsum. Mit ihrem Verhalten setzten sich vier Millionen Arbeitnehmer dem Risiko aus, krank oder abhängig zu werden. Der Anteil der jungen Menschen beim übermäßigen Trinken liegt deutlich höher als bei älteren Gruppen.

Der riskante Umgang mit Alkohol bleibe ein zentrales Problem der Gesellschaft, so Hansen. Diejenigen, die zu viel trinken, fehlten deutlich häufiger am Arbeitsplatz oder gaben an, nur noch unkonzentriert zu arbeiten.

Rauchen ist laut DAK-Report die am meisten verbreitete Sucht. Hier ist das Generationenverhältnis umgekehrt. Die Jüngeren greifen nur noch selten zur Zigarette. Die Zahl derjenigen, die noch nie geraucht haben, liegt bei 18- bis 29-Jährigen bei 64 Prozent. Bei den 60- bis 65-Jährigen sind es nur 29,3 Prozent. Allerdings gewöhnen sich immer mehr ältere Menschen das Rauchen ab, zeigt die DAK-Statistik.