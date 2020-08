Lütjenburg

Im Januar landete die „Albatros“ beim Lütjenburger Ortsverein. Die bis zu 30 Knoten schnelle Neuanschaffung ist aber deutlich schwerer und länger als ihr Vorgänger. Nicht jedes Auto mit Anhängerkupplung kann das Gespann aus Trailer und Boot ziehen. Ein Bekannter des Vereins half mit seinem Wagen aus, wenn eine Tour absehbar war. Aber bei einem spontanen Einsatz? Das konnte nur eine Notlösung für eine Übergangszeit sein.

Doch woher das Geld nehmen für einen neuen Wagen für den Ortsverein? Der stellvertretende Technische Leiter, Ulrich Petersohn, hatte im Januar 2019 zufällig erste Kontakte zum Innenstaatssekretär Torsten Geerdts geknüpft, als der sich am Sportboothafen Lippe umschaute. Der ermunterte ihn, in Kiel nachzufragen, wenn Unterstützung benötigt wird. Später kontaktierte er den Staatssekretär, ob das Land beim Kauf eines zugkräftigen Autos helfen könnte. Es konnte. Rund 34.000 Euro flossen aus der Glücksspielabgabe an den Lütjenburger Ortsverein.

Nicht nur das Land, auch andere Spender halfen

Aber, um den knapp 50.000 Euro teuren Narvara zu kaufen, reichten die Mittel noch nicht aus. Die DLRG musste sich noch andere Geldquellen erschließen. Die Förde Sparkasse und die Schmudlach-Stiftung unterstützten die Aktion. Auch der Inhaber des Autohauses Gehrmann, Frank Hagedorn, gab einen großzügigen Rabatt, ohne den die Anschaffung nicht möglich gewesen wäre.

Bei Gutsverwaltungen sehr beliebt

Der Nissan Narvara ist ein schwerer Transportwagen. Gutsverwaltungen greifen gerne auf ihn zurück, wie Hagedorn berichtet. Auch Jäger wüssten die große Transportfläche zu schätzen. Das Modell für Lütjenburg ist mit einer Automatik ausgestattet. Die hilft bei Fahrten zum Beispiel im weichen Sand. Autos mit Kupplung sind dort benachteiligt.

Wachdienst am Strand und bei Regatten

Die DLRG Lütjenburg überwacht die Badenden am Sehlendorfer Strand in der Vor- und Nachsaison. Regelmäßig begleiten die Ehrenamtler Regatten im Land und sorgen für Sicherheit für die Segler wie demnächst bei den Wettfahrten der Kieler Woche.

In eine Alarmierungskette bei Notfällen auf See oder an einem See sind die Rettungsschwimmer aus Lütjenburg aber nicht eingebunden. Bei Unfällen oder Sucheinsätzen bot der Lütjenburger Ortsverein in der Vergangenheit von sich aus seine Hilfe an, die auch gerne angenommen wurde.

DLRG möchte in die Alarmierungskette aufgenommen werden

Das soll sich ändern. Petersohn möchte die „Albatros“ als offizielles Wasserrettungsmittel anmelden lassen. In diesem Fall alarmiert die Rettungsleitstelle in Kiel, wenn ein Mensch im Wasser in Not ist. Das neue Auto bekäme dann auch Blaulicht und hätte wie Feuerwehr oder Polizei Vorfahrt vor dem normalen Verkehr. Nach Angaben von Petersohn ist das Rettungsboot, das im Sportboothafen Lippe zu Wasser gelassen wird, nach 30 bis 45 Minuten einsatzfähig für Aufträge an der Hohwachter Bucht.

