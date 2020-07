Lütjenburg

„Wir sind informiert worden, dass der ,Albatros’ derzeit nicht ins Wasser kommt, um Leben zu retten. Da wollen wir helfen“, sagte Staatssekretärin Kristina Herbst.

Hauptaufgabe der DLRG ist die Rettung von Menschen im Wasser aus Lebensgefahr. Zu diesem Zweck hatte die DLRG Lütjenburg im vergangenen Jahr ein Schlauchboot aus den Beständen einer Bundesbehörde übernehmen können.

Das Boot wurde während der Jahresversammlung auf den Namen "Albatros" getauft. Ebenfalls zum Ende des Jahres 2019 hatte die DLRG mit Unterstützung einer Stiftung einen zum Boot passenden Trailer angeschafft.

Altes Fahrzeug der DLRG Lütjenburg kann Bootstrailer nicht ziehen

„Das hinter diesen Anschaffungen stehende Engagement ist beispielhaft für unsere vielen Ehrenamtler im Land. Ohne diese Bereitschaft wäre unsere Gesellschaft ärmer“, so Herbst. Allerdings kam das ehrenamtliche Engagement in diesem Fall an Grenzen: Denn das im Bestand der DLRG Lütjenburg befindliche und mehr als 20 Jahre alte Fahrzeug ist nicht in der Lage, den Bootstrailer zu ziehen.

„Als für Katastrophenschutz zuständiges Ministerium sind wir um Unterstützung gebeten worden. Ich bin froh, dass wir eine Lösung gefunden haben, die der DLRG Lütjenburg auch noch bei ihrer zweiten Kernaufgabe helfen kann – der Schwimmausbildung“, sagte die Staatssekretärin.

Denn auch für den Transport von Kindern und Jugendlichen zur Schwimm- und Rettungsausbildung wird ein Fahrzeug benötigt. „Da schlagen wir dann zwei Fliegen mit einer Klappe“, so Herbst.

