Christa Weber geht in den Ruhestand

Jede Menge Blumen und Präsente erhielt Christa Weber von den gut 30 geladenen Gästen in Schlüters Gasthof. Peter Sönnichsen machte gleich zum Auftakt der Feierstunde deutlich, dass für die heute 63-jährige Erzieherin der Beruf immer auch eine Berufung war. „Sogar während Mutterschutz und Familienzeit war Christa als Vertretungskraft verfügbar“, erklärte der Wankendorfer DRK-Vorsitzende. Insgesamt 35 Jahre arbeitete Christa Weber in der Kita, im Jahre 2004 übernahm sie den Leitungsposten. „Du hast in dieser Zeit immer den Spagat zwischen Bewährtem und Neuem gemeistert“, betonte Sönnichsen.

2560 Kinder haben profitiert

Amtsvorsteher Jörg Engelmann steuerte die Einschätzungen seiner Kinder während ihrer Kitazeit über Christa Weber bei. „Sie galt als nett, freundlich, warmherzig und als Ruhepol. Einen besseren Ritterschlag gibt es nicht“, erklärte Engelmann. Ein „riesiges Dankeschön“ sprach Bürgermeisterin Silke Roßmann aus: „2560 Kinder haben im Laufe der Jahre von deiner segensreichen Arbeit profitiert.“ Die frisch gebackene Ruheständlerin wollte die lobenden Worte nicht nur auf sich allein beziehen. „So etwas geht nur im Team, und ich freue mich, dass wir im Kollegium immer zusammengehalten haben.“

Jetzt freut sich Christa Weber auf viel Zeit für den Garten und auf entspannte Lesestunden auf der Terrasse. Ihre Nachfolgerin steht schon fest: Anneke Bahr-Thomsen startet den Job zum 1. Juli – und ist erst die dritte Kita-Leiterin seit Gründung des DRK vor 52 Jahren.