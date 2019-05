Das Obergeschoss im Anbau der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule in Preetz wurde vorläufig gesperrt. Das teilte Bürgermeister Björn Demmin nach einer Untersuchung durch den Statiker mit. Wie berichtet, war am Freitag ein Jugendlicher durch das Dach durchgebrochen und in einen Klassenraum gestürzt.