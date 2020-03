Schönberger Tafel ist wieder belebt

Schönberg

Elke Boller, Bettina Helms, Käthe Moltzen und andere Mitarbeiter der Schönberger Tafel strahlen. Und das, obwohl sie bei bestem Sonnenschein den Tag in ihren Räumen mit Tütenpacken verbringen - immer Zweier-Teams in einem Raum. Doch das sei für sie das Schönste, versichern sie. Dann sind auch schon Silas, Jarvis und andere Pfadfinder zur Stelle. Sie laden die bereit stehenden Tüten auf die Handwagen, bekommen einen Zettel mit den Adressen und einen Lageplan dazu – dann ziehen sie los. Wenige Minuten später kommt das nächste Helfer-Duo, das Tüten zu Bedürftigen bringt.

Hohes Risiko und keine Lebensmittel

Die Ehrenamtler hatten die Tafel schließen müssen, weil sie überwiegend zur Risikogruppe zählen und sich vor einer Infektion mit dem Corona-Virus schützen müssen. Zudem hatten die Supermärkte kaum noch Lebensmittel abzugeben. „Es ist einfach nichts mehr übrig“, so Boller. Dass sie nun doch Nudeln, Milch, Brote, Fisch, Gemüse und vieles mehr einkaufen und ihre Kunden versorgen können, verdanken die Tafelmitarbeiter einer groß angelegten gemeinschaftlichen Spenden- und Hilfsaktion. Die hatte der Schönberger Gewerbetreibende Jens Lamp-Greve ins Leben gerufen und war damit auf große Resonanz gestoßen.

Spendenaufruf im Netz

Als der Dachdeckermeister hörte, dass die Tafel schließen muss, schritt er zur Tat. Er startete in den sozialen Netzwerken, im Gewerbeverein, im Freundeskreis, in der Kirche, im Sportverein und überall, wo er vernetzt ist, einen Appell: „Es ist jetzt an der Zeit, Schulter an Schulter zu stehen und füreinander da zu sein. Uns geht es allen wirklich gut, und ich denke, wenn jemand helfen kann, dann wir. Überlegt nicht lange. Es gibt weder Ruhm noch Ehre, sondern nur das gute Gefühl, etwas getan zu haben“, schrieb der Dachdeckermeister.

Viele Geld- und Sachspenden

In Absprache mit den Johannitern als Träger der Tafel wurde ein Spendenkonto eingerichtet und sofort gingen die ersten Geldspenden ein. „Ich habe so viel Hilfsbereitschaft erfahren. Menschen sind zu mir gekommen und haben Geld gebracht, einer gab mir 1000 Euro einfach so, für die Tafel. Die örtlichen Bäcker backen extra mehr Brot und Brötchen. Soviel Hilfe - das hat mich fast überwältigt“, erzählte Lamp-Greve. Dieses Geld steht nun den Tafelmitarbeitern zur Verfügung, die damit die Lebensmittel einkaufen können, die ihre Kunden benötigen.

Lesen Sie auch Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lieferung frei Haus

„Es haben sich auch sofort Menschen gemeldet, die mithelfen wollen, die Lebensmittel an die Kunden auszuliefern und die Lebensmittel vor die Tür zu stellen“, erzählt Lamp-Greve weiter. Denn aufgrund der Ausnahmesituation sei es sowohl mit der Gemeinde und auch den Johannitern abgeklärt worden, dass die Adressen herausgegeben werden durften, berichtete Boller. „Wer jetzt keine Waren bekommen hat, liegt das vielleicht daran, dass die Adresse nicht bekannt ist. Der kann sich bei uns melden“, bietet Käthe Moltzen an. (Tel.: 0173-2544324).

Mithelfen unter:

Die Hilfsaktion soll über die nächsten drei bis vier Wochen weiter laufen. Lamp-Greve bittet weiter um Spenden, um auch am nächsten Sonnabend wieder einen Hilfseinsatz starten zu können. Als Transporteure erklärten sich auch die Mitglieder des Sportvereins, der DLRG und Gewerbetreibende bereit. Unter dem Betreff „Sonderaktion Schönberger Tafel“ kann weiter gespendet werden. Kontoverbindung: Johanniter Unfall Hilfe e.V. Bank für Sozialwirtschaft DE54 3702 0500 0004 3234 20 BFSWDE33xxx

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.