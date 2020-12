Bischof Gothart Magaard besucht traditionell vor Weihnachten Menschen, die über die Feiertage arbeiten müssen. Wegen Corona fiel seine Wahl in diesem Jahr auf das Gesundheitsamt in der Plöner Kreisverwaltung. 40 Männer und Frauen versuchen, die Folgen der Pandemie in den Griff zu bekommen.