Demo gegen Rechts am Sonnabend

Kampf der Hetze im Alltag - dafür wollen Bürger und Lokalpolitiker in Schwentinental am Sonnabend, 7. März, auf die Straße gehen. Der Ortsverein der SPD ruft zu Protestmarsch und Kundgebung auf und hofft auf eine breite Beteiligung. Es soll ein Zeichen gegen Rechts gesetzt werden.

Von Sibylle Haberstumpf