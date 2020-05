Der „Zeitenturm“ steht wieder gerade

Kirchbarkau

2009 war der Turm anlässlich des 750-jährigen Jubiläums der Gemeinde feierlich eingeweiht worden. Konzipiert und gebaut hatten ihn damalige Pfadfinder der Kirchengemeinde Kirchbarkau unter der Leitung des Bildhauers Ingo Warnke. „Unser Ziel war es, etwas Bleibendes zu schaffen, das die wechselvolle Dorfgeschichte seit der Gründung 1259 symbolisieren sollte“, erläutert Ingo Warnke die Ausgangsidee und erzählt, dass er damals mit den Jugendlichen recht intensiv in Chroniken und Aufzeichnungen zur Geschichte recherchiert habe.

Entstanden ist auf den ersten Blick ein runder Steinturm, auf dessen oberem Rand Skulpturen mit markanten Gesichtern in die Runde schauen. Auf den zweiten Blick ist zu sehen, dass kleine Gucklöcher in unterschiedlichen Höhen in die Turmwand gebohrt wurden. Hinter jedem dieser Gucklöcher ist ein farbiges, kachelförmiges Relief zu sehen, das ein besonderes Ereignis, ein geschichtsträchtiges Jahr oder einen Zeitraum symbolisieren soll.

Anzeige

Reliefs im Inneren symbolisieren wechselvolle Dorfgeschichte

Zahlreiche örtliche Fundstücke aus früherer Zeit haben bei der Gestaltung der insgesamt 30 Reliefs ebenfalls eine Rolle gespielt, etwa das Taufbecken aus dem Jahre 1259, dem Gründungsjahr des Dorfes. Auch der ursprüngliche Bau der Kirche um 1484 oder der Windmühle um 1684 ist dargestellt, ebenso wie die Entwicklung der Zünfte um 1552 oder der Brand des Pastorats 1909. Daten und Bedeutung sind zusätzlich auf einer metallenen Infotafel vermerkt, die in der Nähe des Turmes steht.

„Rund 20 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 17 Jahren haben damals mitgewirkt und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie kreativ und geschickt sie zu Werke gegangen sind“, meint Ingo Warnke rückblickend. Da er in Sichtweite des Kunstwerkes wohnt, hat er beobachtet, wie sich der „ Zeitenturm“ im Laufe der Jahre immer mehr zur Seite neigte.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch:Jan Koblasas Schüler: Verneigung vor dem Lehrer

„Vor langer Zeit stand an dieser Stelle eine Gaststätte. Nachdem die irgendwann abgerissen worden war, hatte man die Reste wohl einfach nur zusammengeschoben und den Unterboden nicht weiter verfestigt. Wahrscheinlich deshalb ist der Turm an einer Seite abgesackt “, so seine Vermutung. Um zu verhindern, dass das Denkmal zur 750-Jahrfeier weiteren Schaden nimmt, habe er das Mauerwerk zunächst abgestützt und das Fundament mit Beton und einer Metallarmierung neu stabilisiert. Bei der Gelegenheit habe er auch einige der Sandstein-Köpfe ausgebessert beziehungsweise neu befestigt.

Beliebt bei den Kindern

„Ich finde es immer schön, wenn ein Kunstwerk so lebendig und auch bei den Kindern so beliebt bleibt. Von meinem Fenster aus kann ich immer wieder beobachten, dass Schulkinder rund um den Turm spielen und durch die Löcher schauen. Auch Spaziergänger oder Radfahrer aus der Umgebung machen hier Halt und schauen sich die Köpfe und Reliefs an“, berichtet der Bildhauer.

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.