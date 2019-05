Dersau

„Und damit hat unser Dorf sogar im Hause des Bundespräsidenten ein ganz klein wenig Aufmerksamkeit bekommen, denn als Schirmherrin des bundesweiten Projektes zur Sprach- und Leseförderung hat uns Elke Büdenbender, die Frau des Bundespräsidenten, ein Grußwort geschickt“, berichtete Roswitha Richter. Gemeinsam mit Friederike Leiber sowie Sponsoren und Helfern hat sie die mittlerweile fünfte Kunstinstallation im Eichholz initiiert, bei der Sprache und deren Symbolkraft immer eine wichtige Rolle spielten. Der Kreis Plön hat das Projekt ebenfalls unterstützt.

27 kurze Gedichte rund um den Kleinen Uklei-See

Bei der aktuellen Exposition kann der Betrachter im Licht- und Schattenspiel der Laub- und Nadelbäume rund um den Kleinen Uklei-See 27 kurze Gedichte entdecken, in großen weißen Buchstaben auf schwarze Lkw-Planen gedruckt und in einiger Höhe zwischen den Bäumen angebracht. "Ganz bewusst haben wir neben deutscher auch Lyrik aus anderen Ländern ausgewählt, schließlich leben inzwischen auch in unserer Gemeinde Menschen aus mehreren Nationen. Außerdem dient Sprache der Verständigung unterschiedlicher Kulturen“, so die Initiatorin.

Verse im Eichholz über die Schönheit der Natur und die Liebe

Franz Kafkas Spruch könnte nicht besser zu dem Projekt passen: „In den Wäldern sind Dinge, über die nachzudenken man jahrelang im Moos liegen könnte“. Auch in den Versen von Theodor Storm, Wilhelm Busch, Joachim Ringelnatz, Nazim Hikmet ( Türkei), Khalil Gibran ( Libanon) und Alexander S. Puschkin ( Russland) geht es meist um die Schönheit der Natur oder um die Liebe. Das Spiel mit Worten und Silben von Arne Rautenberg, das von drei Wespen erzählt, passt ebenfalls in die Kulisse aus Bäumen und Sträuchern.

Die Installation ist begleitet von einem Programm mit Lesungen am Kleinen Uklei-See.

