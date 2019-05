So viele Aussteller hat es auf einer Plön-Schau noch nicht gegeben. 37 werden am Sonnabend und Sonntag, 11./12. Mai, sich, ihre Angebote, das Leistungsspektrum und einiges an Überraschungen präsentieren – jeweils von 10 bis 18 Uhr in den Räumen der Förde Sparkasse und auf dem Marktplatz.