Lange stand es wegen Corona auf der Kippe, doch die „Dersauer Lesegärten“ dürfen auch in diesem Jahr ihre Pforten öffnen. Am Sonntag, 16. August, starten ab 15 Uhr in sechs verschiedenen Gärten jeweils rund 30-minütige Lesungen, die zu jeder vollen Stunde wiederholt werden.