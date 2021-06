Gut 50 Zuhörerinnen und Zuhörer waren am Sonntagnachmittag in den Dersauer Eichholz-Wald gekommen, um am kleinen Ukleisee eine szenische Lesung mit der Kieler Schauspielerin und Sängerin Kati Luzie Stüdemann und ihrem Partner Enrico Byhan zu verfolgen.