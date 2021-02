Dersau

Auch für den aktuellen Eigentümer Jan Luis ist aufgrund verschiedener Umstände nach eigenen Worten „ein Lebenstraum geplatzt“. Deshalb möchte er das Objekt jetzt zügig veräußern. Der Geschäftsmann hatte die Immobilie, die im Außenbereich der Gemeinde Dersau liegt, 2019 erworben, um dort mit der Familie so autark wie möglich zu leben. „Ich wollte selbst Gemüse anbauen, die alten Obstbäume auf dem Grundstück abernten und dort zurückgezogen, aber mit hohem Wohnkomfort leben“, erzählt Luis. Also habe er nach dem Kauf des Landhauses viel Geld, Kraft und Zeit investiert, um das imposante Gebäude mit seiner hohen, zylinderförmigen Glasfront und den vielen bodentiefen Bogenfenstern zu Ende zu bauen und teils massive Schäden zu reparieren. Denn das Haus war um das Jahr 2000 von einem ausländischen Investor errichtet, aber nie fertiggestellt worden. Seitdem hatte es leer gestanden und war aufgrund der Alleinlage zu einem beliebten Objekt für Diebstahl und Vandalismus geworden.

Leerstand und Vandalismus hatten dem Objekt lange zugesetzt

Im Dorf erzählt man sich, dass der damalige Eigentümer mit dem Bauprojekt finanziell heftig in die Bredouille geraten und abgetaucht war, ohne die Rechnungen diverser Handwerksfirmen zu begleichen. Auch von Geldwäsche und Gefängnisaufenthalt des Bauherrn ist die Rede. Wütende Handwerker sollen daraufhin bereits eingebaute Geräte, wie etwa den Heizungskessel, wieder ausgebaut und verwertbare Materialien wieder mitgenommen haben.

"Freudenhaus für Gutbetuchte": Bürgermeister weist altes Dorfgerücht zurück

Auch andere Legenden ranken sich um die außergewöhnliche Immobilie: So ist hinter vorgehaltener Hand die Rede davon, dass der damalige Besitzer dort ein „Freudenhaus für Gutbetuchte“ etablieren wollte, mit eigenem Hubschrauberlandeplatz. Der Umstand, dass neugierige Spaziergänger im Seitenflügel des Gebäudes ein Poolbecken sehen konnten, umsäumt von Skulpturen spärlich bekleideter Frauenkörper, dürfte derlei Fantasien genährt haben. „Alles nur Gerüchte“, winkt Dersaus Bürgermeister Holger Beiroth ab. „Es gab lediglich noch vor der Neubebauung des Grundstücks die offizielle Anfrage, ob dort ein Golfplatz möglich wäre. Das wurde aber nie weiterverfolgt.“

Ursprünglicher Besitzer des Areals war Landwirt Horst Krützfeldt

Hans-Heinrich Banck, der mit seiner Familie in Dersau verwurzelt ist, kann sich noch gut an den ursprünglichen Grundeigentümer, den Landwirt Horst Krützfeldt, erinnern. Ihm gehörte einst die Hofstelle „Pferdekoppel“ mit den umliegenden Feldern. „Horst Krützfeldt hatte Schweine, schlachtete selbst, stellte Wurst her und vermarktete sie. Der Landwirt war sehr rührig. Da er keine Nachkommen hatte, gab er den Hof um das Jahr 1997 auf, verkaufte die Gebäude, verpachtete die Ackerflächen und lebte bis zu seinem Tod vor fünf oder sechs Jahren in Stocksee.“

Käufer des Bauernhofes war damals der besagte ausländische Investor, der sich mit dem kompletten Umbau finanziell übernommen hatte und dann nie wieder gesehen war.

Nach den Worten des jetzigen Eigentümers sei das nicht fertig gestellte Anwesen mit Innenpool, großem Gewächshaus und halbfertiger Scheune einige Jahre später von einem russischen Geschäftsmann mit Sitz in der Schweiz ersteigert worden, der sich aber nie darum gekümmert habe. Der Zustand des Objektes verschlechterte sich zusehends, Fensterscheiben wurden eingeschlagen, das Gewächshaus zerstört und Verwertbares gestohlen. Auch bei Mardern soll der riesige Spielplatz sehr beliebt gewesen sein.

Jetziger Eigentümer hat investiert, musste aber Traum aufgeben

Zu sehen ist davon jetzt nichts mehr. Luis hat das repräsentative Landhaus mit rund 1230 Quadratmeter Nutzfläche und verglaster Palmengalerie rundum auf Vordermann bringen und voll funktionsfähig mit hochwertiger Küche, drei Badezimmern und einem Spa-Bereich mit dem bereits erwähnten Schwimmbecken ausstatten lassen. Zwar wohnt der Noch-Eigentümer nach eigenen Angaben ab und an mal in dem Haus, doch von seinem Traum, sich dort einen neuen Lebensmittelpunkt einzurichten, musste er sich aufgrund von Veränderungen im privaten Bereich verabschieden.

Mindestangebot liegt bei fast zwei Millionen Euro

Vergeblich habe er in den zurückliegenden Monaten versucht, das Objekt zu verkaufen. Um den Prozess zu beschleunigen, soll es jetzt bei der Frühjahrs-Auktion der Deutschen Grundstücksauktionen AG (DGA) am 25. und 26. März versteigert werden.

Das Mindestgebot für das großzügige Anwesen, das laut DGA auch für touristische Zwecke nutzbar wäre, liegt bei 1.950.000 Euro. Laut Luis gibt es bereits mehrere Interessenten.

