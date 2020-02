Verwirrung um Badestege hält an

Dersau

Der Dersauer Bürgermeister Holger Beiroth hatte damals Widerspruch gegen die Ordnungsverfügung des Amtes Großer Plöner See zum Abbau von Badesteg und –insel eingelegt und sich schriftlich an den Wirtschaftsminister des Landes gewandt, der auch für Tourismus zuständig ist.

Mit einem erneuten Schreiben an das Innenministerium hat die Gemeinde Dersau nun einen weiteren Vorstoß gewagt und hofft auf eine rechtssichere Lösung vor Beginn der Badesaison.

Hauptknackpunkt ist hierbei die Frage nach der strafrechtlichen Verantwortung der Bürgermeister und Gemeindevertreter.

Parallel dazu soll in der Sitzung des Geschäftsausschusses am Dienstag, 18. Februar, darüber beraten werden, ob die Gemeinde Steg und Insel auf eigene Verantwortung in wenigen Monaten wieder im Wasser verankern soll.

Rückblick: Ende Juli, bei rekordverdächtigen 30 Grad im Schatten, waren vielerorts nicht nur im Kreis Plön Mitarbeiter von Gemeinden ausgerückt, um unter den ungläubigen Blicken und teils harscher Kritik vieler Badegäste Badestege und Schwimmpontons aus den Seen an Land zu ziehen oder mit Flatterband und Baken abzusperren. Grund dafür waren massive rechtlichen Unklarheiten, hervorgerufen durch ein Urteil des Bundesgerichtshofs ( BGH) von 2017 sowie durch ein Schreiben des Kommunalen Schadensausgleichs (KSA), wonach der Betrieb und die Benutzung von Sprungeinrichtungen sowie Stegen an Badestellen nur zulässig seien, wenn eine Beaufsichtigung vorhanden sei. Sei diese nicht zu gewährleisten und auch eine wirksame Sperrung der Anlagen nicht möglich, bleibe nur der Rückbau von Badeinseln und -stegen.

Wirtschaftsminister hatte pragmatische Lösung in Aussicht gestellt

„Die Antwort des Wirtschaftsministers Bernd Buchholz nach nicht einmal vier Wochen hörte sich noch recht hoffnungsvoll an“, berichtete Beiroth. „Darin stand unter anderem, dass Buchholz das Schreiben zwar an das fachlich zuständige Innenministerium weitergeleitet habe, aber die Sorgen der Kommunen aufgreifen und sich um eine Lösung kümmern werde, welche die Belange des Binnenlandtourismus berücksichtige.“ Weiter heißt es: „In Zusammenarbeit mit dem Innenministerium werde ich versuchen, zur nächsten Saison eine pragmatische und für die Gemeinden umsetzbare Regelung zu finden.“

Das Schreiben aus dem zuständigen Innenministerium kam Mitte September 2019 „und bringt uns in keiner Weise weiter, zumal an keiner Stelle auf unsere strafrechtliche Verantwortung als Kommunalpolitiker eingegangen wird“, ärgert sich Beiroth und zitiert daraus Sätze wie diese: „Zur Klärung der im Einzelfall erforderlichen Maßnahmen an Badestellen, die nach den allgemeinen Regeln der Verkehrssicherungspflicht geboten sind, um in einem Schadensfall Schadensersatzansprüche abzuwenden, wird die Hinzuziehung einer anwaltlichen Beratung sowie eine Beratung durch den KSA empfohlen.“ Und weiter: „Unbeschadet davon weist die Landesregierung darauf hin, dass das genannte BGH-Urteil sich zu der Frage, in welchen Fällen eine Aufsicht an Badestellen überhaupt erforderlich ist, nicht äußert“.

Innenministerium empfiehlt anwaltliche Beratung

Was das für die Praxis heißen soll, fragen sich indes nicht nur Bürgermeister aus dem Kreis Plön. Holger Beiroth liegen Anfragen zum Stand der Dinge etwa auch vom Justitiar der Stadt Wunstorf nahe des Steinhuder Meers in Niedersachsen sowie des Bürgermeisters aus Lürschau ( Kreis Schleswig-Flensburg) vor.

Die Sitzung des Geschäftsausschusses der Gemeinde Dersau beginnt am Dienstag, 18. Februar, 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus statt.

