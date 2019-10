Wehrführerin offiziell vereidigt

Dersau

Diese recht ungewöhnliche Vorgehensweise war nötig geworden, nach dem der damalige Wehrführer Kai Westphal auf der Feuerwehr-Hauptversammlung 2018 seine Funktion abgeben und nach drei Amtszeiten an der Spitze wieder in die zweite Reihe zurücktreten wollte. Schnell und einstimmig hatten sich die Aktiven auf Christel Epkes als Nachfolgerin geeinigt und diesen Wahlvorschlag dem Bürgermeister unterbreitet. Doch bei der Prüfung fiel Beiroth auf, dass eine wichtige Voraussetzung fehlte: „Laut Brandschutzgesetz ist für die Wehrführer-Funktion unter anderem eine ununterbrochene Mitgliedschaft in der Einsatzabteilung von mindestens vier Jahren unabdingbar, doch da gab es bei Christel Epkes eine Lücke“, erläuterte Beiroth. Denn ihre aktive Dienstzeit hatte sie 1989 in der Gutsfeuerwehr Neudorf bei Hohwacht begonnen und war nach ihrem Umzug nach Dersau der Heimatwehr zunächst als passives Mitglied verbunden geblieben. Erst im Sommer 2015 hatte sie in der Freiwilligen Feuerwehr Dersau wieder den aktiven Dienst aufgenommen.

Inzwischen sind alle Voraussetzungen erfüllt

Doch da die Führungsposition nun mal vakant und am eindeutigen Votum der Feuerwehrkameraden nicht zu rütteln war, eröffnete sich nach Rücksprache des Bürgermeisters mit dem Kreis die Möglichkeit, dass die Landrätin eine Wehrführerin oder einen Wehrführer einsetzen könne.

Zitat: „Der Vertrauensvorschuss hat mich stark motiviert, mich dieser enormen Verantwortung zu stellen und mir so schnell wie möglich auch das erforderliche Rüstzeug anzueignen.“ Christel Epkes, Dersauer Wehrführerin

Vertrauensvorschuss hat Christel Epkes motiviert

So geschah es dann auch. Landrätin Stephanie Ladwig setzte Christel Epkes als Wehrführerin ein und fortan übernahm diese alle damit verbundenen Aufgaben. „Der Vertrauensvorschuss hat mich stark motiviert, mich dieser enormen Verantwortung zu stellen und mir so schnell wie möglich auch das erforderliche Rüstzeug anzueignen“, meint die Dersauerin. Denn neben ihrer Arbeit in einem Unternehmen in Ostholstein hat die 48-Jährige mittlerweile sechs Lehrgänge absolviert, um für die Aufgabe noch besser ausgebildet zu sein. Im November steht noch die 14-tägige Ausbildung zum Zugführer an der Landesfeuerwehrschule in Harrislee bei Flensburg an.

Da Epkes nun alle Voraussetzungen erfüllt hat, konnte sie von Holger Beiroth auf der jüngsten Gemeindevertreter-Sitzung zur Ehrenbeamtin auf Zeit ernannt und vereidigt werden.

