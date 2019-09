Kinderbetreuung bald bis 17 Uhr?

Dersau

Bereits im Vorjahr hatten die Kommunalpolitiker beschlossen, die Rahmenbedingungen für eine Nachmittagsbetreuung in der Kita zu schaffen, die erst Anfang dieses Jahres einen regelrechten Ansturm erlebte. „Das hieß vor allem, Fachpersonal auf dem leergefegten Arbeitsmarkt zu finden“, so Dersaus Bürgermeister Holger Beiroth. Er berichtete, dass Zeitungsanzeigen und Aushänge in einschlägigen Einrichtungen erfolglos geblieben seien. „Erst eine Online-Stellenanzeige, die wir auf Amtsebene zusammen mit den ebenfalls suchenden Bürgermeistern aus Grebin, Rathjensdorf und Nehmten geschaltet haben, gab es 15 Bewerbungen.“

Nach sieben Vorstellungsgesprächen hätten zwei Bewerberinnen jeweils einen halben Tag in der Kita hospitiert „und dann haben wir schnell zugegriffen und ihnen die Stellen zugesagt, bevor sie sich anders entscheiden“, so der Bürgermeister.

Mehr Flexibilität für die Eltern Dersau

Damit ist die Hauptvoraussetzung dafür gegeben, die Betreuungszeit bis 17 Uhr auszuweiten. Bisher endet diese 14.15 Uhr. „Bei einer Befragung haben allein Eltern von 13 Kindern, die unseren Kindergarten bereits besuchen, Bedarf an einer Nachmittagsbetreuung signalisiert. Es wäre aber auch möglich, eine separate Nachmittagsbetreuung etwa von 13 bis 17 Uhr zu nutzen. Damit könnten Eltern ihre Arbeitszeiten flexibler gestalten“, meint die Kita-Leiterin Imke Wiechmann. Der besondere Vorteil: Das Angebot gilt auch für Kinder unter drei Jahren. „Außerdem erfüllen wir mit den zwei zusätzlichen Erzieherinnen schon jetzt die Vorgaben der geplanten Kita-Reform und sichern damit die Zuschussfähigkeit. Einen Zuschuss für die Nachmittagsbetreuung haben wir bereits beantragt“, berichtete Beiroth. Zurzeit werden im Dersauer Fritz-Joost-Kindergarten zehn Kinder unter drei Jahren und 38 Kinder ab drei Jahren betreut.

Gemeindevertreter entscheiden am 1. Oktober

An einer längeren Betreuung und festen Abholzeiten sei das Kita-Team auch selbst interessiert, weil das eine bessere pädagogische Arbeit mit Projekten und beispielsweise Exkursionen ermögliche, die etwas mehr Zeit benötigten, erklärte die Leiterin.

Neben der noch ausstehenden offiziellen Bestätigung durch die Heimaufsicht müssen auch die Dersauer Gemeindevertreter auf ihrer Sitzung am Dienstag, 1. Oktober, grünes Licht für das Vorhaben geben und eine ergänzte Gebührenordnung beschließen. Der Vorschlag sieht vor, dass bei Kindern unter drei Jahren, deren Platz in der Zeit von 8 bis 12 Uhr 230 Euro kostet, jede weitere Stunde mit 34,50 Euro berechnet wird. Bei Kindern ab drei Jahren liegen die Kosten für die Zeit von 8 bis 12 Uhr bei 150 Euro, jede weitere Stunde würde 22,50 Euro kosten.

Die Sitzung der Gemeindevertretung beginnt am Dienstag, 1. Oktober, 20 Uhr in Leibers Galerie-Hotel.

