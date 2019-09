Giekau

1998 zogen die Grimms nach Giekau und pflanzten in den ersten Jahren danach die ersten Quittenbäume und setzen auch andere Sorten wie Kirschpflaumen. Die Destillerie Gottesgabe in Giekau, die nach einem Ortsteil benannt ist, stellt seit 2002 Liköre und Geiste aus frischen Früchten her. Der Alkohol dafür w...