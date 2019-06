„Jetzt drehen sie sich.“ Die Besucher reckten ihre Köpfe nach oben und blickten auf den majestätischen Schwung der vier Flügel. Zum Mühlentag am Pfingstmontag wurden sie in Krokau in alte Zeiten zurückversetzt: In der Holländermühle konnten sie sehen, wie früher das Getreide gemahlen wurde.