Kirchbarkau

„Wir wollten im vergangenen Jahr sowieso eine Ortsentwicklung starten“, erzählt Bürgermeister Frank Jedicke. Erste infrastrukturelle Grundlagen wie das Breitbandnetz seien schon geschaffen worden.

Die Frage war, wie sich die Gemeinde weiterentwickeln könnte und sollte. „Dabei wollten wir über den Tellerrand schauen, denn das Barkauer Land verändert durch die A21 sein Gesicht.“ Die zukünftige Autobahn zertrenne das Gebiet.

Deshalb müsse auch der Bürgerverein Barkauer Land wieder mehr belebt werden. Es habe sehr aktive Projekte wie die Arbeitsgemeinschaft Siedlungsentwicklung zur A21 gegeben, aber es sei noch mehr möglich, meint Jedicke.

Ziel ist eine Regionalentwicklung im Barkauer Land

Die Bevölkerung sei deshalb aufgerufen, sich an dem Prozess zu beteiligen. Ziel sei nicht nur eine Ortsentwicklung in Kirchbarkau mit seinen gut 800 Einwohnern, sondern eine Regionalentwicklung. Im Barkauer Land leben rund 4000 Menschen.

Auch Nortorf gehört zu den Siegerkommunen und beschäftigt sich mit einem Smart-City-Konzept.

Kirchbarkau habe nach der Landesentwicklungsplanung noch mehr mögliche Wohneinheiten zugesprochen bekommen, da Kiel dringend mehr Wohnungen benötige, berichtet Jedicke. „Nun ist die Frage: Was machen wir weiter? Wollen wir überhaupt ein neues Baugebiet?“

Die Gemeinde bräuchte auch zum Erhalt der Infrastruktur wie Grundschule und Markttreff, der von einer Bürgergenossenschaft betrieben wird, eine gewisse Größe.

Unterzentrum statt Schlafdorf

Wichtig sei, dass Kirchbarkau kein Schlafdorf werde, sondern ein Unterzentrum mit Wohnen und Arbeiten im ländlichen Raum. Mit dem schnellen Netz sei ja nicht nur Homeoffice möglich. Wer nicht zu Hause arbeiten möchte, sondern Ruhe brauche, könnte eventuell auch ein Coworking-Space vor Ort nutzen. „Das könnte man hier in Kirchbarkau kombinieren.“

In einem smarten Baugebiet könnte man Wohnraum für verschiedene Altersgruppen schaffen. Für die Älteren gebe es durch das Glasfasernetz die Möglichkeit des Hausnotrufs oder der Videosprechstunde mit Ärzten und Apotheken.

Im Baugebiet könnten Ladestationen für E-Autos stehen, die auch als Zwischenspeicher für elektrische Energie dienen. „Es gibt auf der Welt so viele Ideen, von denen man noch gar nichts weiß“, so Jedicke.

Unterstützung für Kirchbarkau durch mehrere Partner

Kirchbarkau werde von mehreren Partnern begleitet. Zusammen mit einem Planungsbüro werde zunächst eine Bestandsaufnahme für mögliche Baugebiete und Baulücken im Dorf erstellt. Die Ergebnisse könne man als Grundlage für die weitere Entwicklung verwenden.

Unterstützt werde die Gemeinde außerdem von wilhelm.tel, einer 100-prozentigen Tochter der Stadtwerke Norderstedt, die ihre langjährigen Erfahrungen in der digitalen Ortsentwicklung einbringen will.

Eine Kooperation bestehe zudem mit Professorin Lydia Rintz vom Fachbereich Städtebau der Fachhochschule Lübeck. „Vielleicht könnte man im Rahmen von Master- oder Bachelorarbeiten neue Impulse gewinnen“, erklärt der Bürgermeister.

Durch Corona sei das Projekt ein wenig ins Stocken geraten. Er hoffe, dass man Anfang Juni eine öffentliche Informationsveranstaltung organisieren kann, um zu schauen, wie die Rückmeldungen aus der breiten Bevölkerung aussehen.

Umfrage zum Thema Bauen und Mobilität

Gestartet habe man bereits eine Umfrage zum Thema Bauen und Mobilität unter ausgewählten Teilnehmern aus dem Barkauer Land wie Bürgermeister, Betriebe, Dienstleister, Kirche, Schule oder Kindergarten, um erste Ideen zu sammeln.

Eine Digitalisierung sei für die Region auch beim Thema Mobilität im Hinblick auf den Ausbau der B404 zur A21 interessant. „Was passiert mit den Dörfern, die nicht direkt an der Hauptroute nach Kiel liegen?“, fragt Jedicke. Fahrgemeinschaften, Rufbusse oder Mobilitätsstationen könnten helfen.

Bei einem Carsharing könnte man mithilfe einer App schauen, wo die Fahrzeuge stehen und wie man am schnellsten zum Bus nach Kirchbarkau komme. Ziel sei eine Vernetzung der Region über Apps.

„Allerdings muss man fragen: Wie gläsern will man sein, und wie gläsern muss man sein, um das nutzen zu können?“, meint Jedicke. Man wolle Ideen und Anstöße vermitteln und müsse schauen, was tragbar sei und bis wohin die Bürger mitmachen. „Sonst ist es rausgeschmissenes Geld.“

Bis Ende des Jahres sollen Ergebnisse vorliegen. Zurzeit gebe es eine kleine Lenkungsgruppe mit ihm und vier Gemeindevertretern, doch einige Bürger hätten schon ihre Bereitschaft zur Mitarbeit signalisiert. „Vielleicht gibt es Arbeitsgemeinschaften für Teilaspekte, das Feld ist ja sehr groß.“

Land startet Wettbewerb Digitale Modellkommune

Den Wettbewerb Digitale Modellkommunen hatte das Land Schleswig-Holstein Ende 2019 ausgeschrieben. Die Jury entschied sich im Oktober 2020 für die Bewerbungen aus der Gemeinde Kirchbarkau, den Städten Pinneberg, Flensburg, Eutin, Kiel, Nortorf und Umland, den Kreisen Dithmarschen und Schleswig-Flensburg sowie dem Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg.

Mit dem Projekt will das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung die Digitalisierung in den Kommunen vorantreiben. Ziel des Aktionsplans ist es, die Chancen der Digitalisierung für die Gestaltung des demografischen Wandels und der Sicherung der Daseinsvorsorge in den Kommunen zu nutzen. Dadurch sollen Smart Cities und Smart Regions entstehen, die den Nutzen digitaler Anwendungen für die Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt stellen.

Der Wettbewerb soll vor allem das Bewusstsein für die Bedeutung der Digitalisierung und die Kompetenzen bei den Akteuren fördern. Außerdem soll er Chancen und Risiken aufzeigen, Politik und Kommunalverwaltungen näher zusammenbringen sowie die Entwicklung und/oder Nutzbarmachung von technischen Lösungen unterstützen, die zur Verbesserung der Lebensqualität von Bürgern oder zu neuer Wertschöpfung durch Unternehmen führen. Auch die fachübergreifende und interkommunale Vernetzung und Zusammenarbeit will man unterstützen.