Damit alle Schüler am Distanzunterricht von zu Hause aus mit entsprechender Hard- und Software teilnehmen können, hat das Berufsbildungszentrum (BBZ) Plön über das Landesförderprogramm zur Sofortausstattung 183 Notebooks geordert. Die ersten Geräte wurden am Montag am Standort Preetz übergeben.