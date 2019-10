Schönberg

Morgens vom Smartphone geweckt werden - abends vom täglichen Begleiter ins Bett geschickt werden. So sieht der Alltag von Yorick Sämer aus. Der 17-Jährige besucht die 11. Klasse der Gemeinschaftsschule Probstei und hängt sehr an seinem Smartphone - zu viel, meinen seine Eltern, aber "ich finde, so viel ist das...