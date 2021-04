„Wir haben viel Positives beschlossen“, fasst Bürgermeisterin Britta Mäver-Block das Ergebnis der jüngsten Gemeindevertretersitzung zusammen. So nimmt man einiges an Geld in die Hand – für einen neuen Badesteg, eine bessere Straßenbeleuchtung, barrierefreie Toiletten und Luftfilter in der Kita.