Der Lockdown und die Kontaktbeschränkungen, die zur Eindämmung des Coronavirus im Frühjahr verhängt wurden, sorgen vielfach für neidische Blicke von Stadtbewohnern auf das Leben auf dem Land. Dem für viele bedrohlichen Virus in der engen Stadtquartieren aus dem Wege zu gehen fiel und fällt schwerer als in den eher dünn besiedelten Kreisen Plön und Ostholstein.

„Durch den Glasfaserausbau in den vergangenen Jahren ist unsere ländliche Region noch einmal attraktiver geworden“, sagt Horst Weppler, Vorsitzender der Aktivregion Schwentine-Holsteinische Schweiz.

Kritik an Fördervorgaben: "Fast wie in Stein gemeißelt"

Mit den schnellen Internetverbindungen im Gebiet der Aktivregion, das 45 Kommunen in den Kreisen Plön und Ostholstein umfasst, steigt das Interesse an Investitionen in neue Projekte. Im Blickpunkt stehen Vorhaben unter anderem in den Bereichen Touristik und Digitalisierung. Nicht gefragt sind Projekte, in denen es um erneuerbare Energien geht.

Und dort ist das Problem: 300.000 Euro Fördergeld sind in diesem Bereich gebunden – und stehen nicht für andere Vorhaben zur Verfügung.

Die Festlegung gilt bis zum Ende des Förderzeitraums im Jahr 2021 – und ist laut Weppler durch die Regelungen fast wie in Stein gemeißelt.

„Angesichts der Herausforderungen durch die Corona-Krise müssen wir zukünftig flexibel reagieren und Umschichtungen vornehmen können“, sagt der frühere Regionalplanungsleiter im Kreis Ostholstein an die Adresse des Landes. Gleich drei konkrete Vorhaben müssen deshalb auf die lange Bank geschoben werden. Gemeint ist besonders der Umbau der Badestelle auf der Prinzeninsel, die dem Haus Hohenzollern gehört. Dort stehen Zuschüsse über 100.000 Euro in der Diskussion.

Erhält die Region drei Millionen Euro?

Weiteres Geld soll auch in das Blaulichtprojekt fließen, das von Kirsten Voß-Rahe und ihrem Ehemann Christian Rahe vom Hof Viehbrook angeschoben wurde. Dort geht es um Polizeiaufgaben, Brandschutz- und Rettungsdienstthemen, die durch hauptamtliche Fachleute regelmäßig in den Schulen unterrichtet werden sollen.

Unterstützt werden soll zudem ein Digitalisierungsmanager, der auch die Dörfer mit den Möglichkeiten der neuen Techniken vertraut machen kann. „Beide Projekte könnten zusammen rund 160.000 Euro erhalten“, rechnet der Regionalmanager der Aktivregion, Günter Möller, vor.

Froh ist die 2003 gegründete Einrichtung, dass die drei Millionen Euro für die nächste Förderperiode voraussichtlich erhalten bleiben. „Das ist zu 99 Prozent sicher, ursprünglich hatten wir befürchtet, die Gelder werden wegen des 750-Milliarden-Coronahilfspakets der EU gekürzt“, sagt Kirsten Voß-Rahe, die auch als stellvertretende Vorsitzende der Aktivregion agiert.

