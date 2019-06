Seit 2011 leitet Margret Hügel die Dörfergemeinschaftsschule in Probsteierhagen. Jetzt geht die 63-Jährige in den Ruhestand. Sie blickt auf eine erfüllte Arbeit an ihrer Schule zurück: Sie habe gern als Schulleiterin gearbeitet, freue sich aber auf einen neuen Lebensabschnitt ohne Termine.