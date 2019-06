Wittmoldt

Was ist passiert? Gegen 15.15 Uhr verunglückte ein Kieslaster, der mit 20 Tonnen Lehm beladen war. Laut Polizeiangaben geriet der Lkw-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache auf die Bankette und rutschte in den Graben. Als die Polizeibeamten am Unfallort eintrafen, forderten sie die Plöner Feuerwehr zur technischen Unterstützung an. Der Sattelzug hatte sich tief in die Böschung eingegraben und dabei auch einige Bäume beschädigt und umgerissen, sodass Äste den Radweg blockierten und auf die Straße zu fallen drohten.

Zweiter Unfall mit der Drehleiter

Die Wehr rückte mit mehren Hilfsfahrzeugen aus. Als die schließlich die Drehleiter rund 25 Minuten später am Stau, der sich mittlerweile gebildet hatte, vorbeifahren wollte, geschah ein zweiter Unfall. Ein Pkw-Fahrer hatte ein Wendemanöver gestartet und touchierte die Drehleiter. Beim Versuch auszuweichen, landete das Feuerwehrfahrzeug im Graben. Die beiden Feuerwehrleute kamen ebenso wie der VW-Scirocco-Fahrer vorsorglich wegen des Verdachts auf einen Schock ins Krankenhaus, wurden aber schon am frühen Abend wieder entlassen. Der Fahrer des Kieslasters blieb unverletzt.

Der Verkehr wurde umgeleitet

Gegen 18.30 Uhr hatte ein Kran die Drehleiter schließlich am Haken und zog das Fahrzeug wieder auf die Straße. Parallel starteten die Arbeiten, den Lehm aus dem Kieslaster zu baggern, um später dann dieses Fahrzeug aus dem Graben zu hieven. Die Bergungsarbeiten ziehen sich bis in den späten Abend, der Verkehr wird in Richtung Preetz über Theresienhof, in Richtung Plön über Wielen/ Wittmoldt umgeleitet.