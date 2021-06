Behrensdorf

Die Vertretung brachte weiter einen Antrag an das Land auf den Weg. Von dort erhoffen sich die Behrensdorfer einen Zuschuss von 750.000 Euro für das insgesamt auf 2,5 Millionen Euro teure Projekt. Den Rest finanziert die Gemeinde aus Krediten und Eigenmitteln. Kritiker des Neubaus fürchten die Verschuldung und zweifeln an der Notwendigkeit eines Dorfgemeinschaftshauses. Die Befürworter sehen darin ein Stück Zukunft für die 650 Einwohner zählende Gemeinde, die vor einigen Jahren ihre Gaststätte verloren hat, die der soziale Mittelpunkt des Ortes war.

Wenn der Zuschuss fließt, könnte schon nächstes Jahr mit dem Abriss der Alten Schule an der Alten Dorfstraße begonnen werden, in der zuletzt der Kindergarten untergebracht war. An seiner Stelle entsteht der Neubau.

Die einzige Gefahr, die der Umsetzung der Pläne droht, ist die boomende Bauindustrie. Wenn die Preise der Ausschreibung deutlich über den Schätzungen liegt, wird die Gemeinde nochmals über das Thema Neubau diskutieren.