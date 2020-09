Dobersdorf

„Yippieeh!“ Mit diesem spontanen Ausruf begrüßt Bürgermeisterin Britta Mäver-Block ihre Mitstreiter vor der Alten Schule in Lilienthal, mit der alles begann.

Treffpunkt in Alter Schule gerettet

Die Dorfschule wurde 1970 geschlossen, danach gründete sich schnell ein Kindergarten. Als dieser 2013 mit der Einrichtung in Tökendorf zusammengelegt wurde, drohte einer der letzten Treffpunkte für die Dorfgemeinschaft wegzubrechen.

So entstand bei einigen Bürgern die Idee, die Räume mit neuem Leben zu füllen. Gestartet wurde mit einem Osterfrühstück, es kamen Sprachkurse für Dänisch und Spanisch, Kochkurse, Livemusik, Poetry Slams, rockige Abende, Apfelfeste und das Grünkohlessen für alle Generationen sowie der Weihnachtsmarkt dazu.

Die Mitglieder wollen mit ihrem Projekt etwas gegen Vereinsamung in der Nachbarschaft tun und gleichzeitig das Bewusstsein für ein respektvolles und fürsorgliches Miteinander schaffen.

Schon 2018 hatte das Dorf aktiv den zweiten Platz beim Bürgerpreis Schleswig-Holstein belegt. Im vergangenen Jahr waren sie beim Deutschen Nachbarschaftspreis bereits unter den letzten sieben von rund 100 Projekten gelandet, diesmal lagen sie am Ende ganz vorne.

Landesjury: "Beeindruckendes Projekt"

„Es ist ein beeindruckendes und aufwendiges Projekt. Toll, dass es gelingt, die Alte Schule mehr und mehr als sozialen Ort in das Herz des Dorfes zurückzuholen“, erklärte Heidrun Buhse vom Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein und Mitglied der Landesjury.

Das Team erhält für sein Engagement ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro und hat als einer von 16 Landessiegern nun noch die Chance auf den Bundessieg. Die Bundesjury will bei der Online-Preisverleihung am 10. November bekannt geben, welche drei Projekte als Bundessieger ausgezeichnet werden. Der Deutsche Nachbarschaftspreis war 2017 von der nebenan.de-Stiftung ins Leben gerufen worden.

Beim ersten Treffen nach dem Sieg wird Ilse Wegner, die die Bewerbung verfasst hat, mit Beifall begrüßt. „Aber ich habe ja nur zusammengeschrieben, was die anderen auf die Beine gestellt haben“, sagt sie. „Das ist eine Sache, die das Dorf noch mehr zusammenbringt“, freut sich Horst Rottstegge.

Die Gruppe hofft nun, dass noch weitere Mitstreiter dazu kommen. „Wir empfinden die Nominierung und die Auszeichnung als große Bestätigung unseres Engagements“, betont Andreas Grunicke. Man werde nun gemeinsam überlegen, wie mit dem Preisgeld die Attraktivität der Alten Schule Lilienthal noch weiter ausgebaut werden könne.

Dobersdorfer haben noch viele Ideen

In diesem Jahr, als wegen der Corona-Pandemie alle Veranstaltungen abgesagt werden mussten, habe man einen Sonnenblumen-Wettbewerb gestartet und in der ganzen Gemeinde die Samen verteilt. Kürzlich wurden die drei größten Sonnenblumen prämiert.

Außerdem finanzierte die Gruppe weiße Schräggatter, die an den Ortseingängen von Tökendorf und Lilienthal aufgestellt wurden, um Raser zu bremsen. Die Mitglieder bekämpften außerdem das Jakobskreuzkraut, hielten die Plätze rund um die Alte Schule sauber und bepflanzten ein Blumenbeet. „Und wir sind schon voller Ideen fürs nächste Jahr“, kündigt Andreas Grunicke an.

