In der Kreisliga Ostholstein steht die Partie zwischen dem SC Kaköhl und dem VfL Schwartbuck im Fokus. Und zwar in mehrfacher Hinsicht: Zum einen erfährt der Sieger im Kreisderby einen Prestigegewinn. Zum anderen wäre ein Sieg für beide Mannschaften der erste in der laufenden Saison.