Hoffnungssteine anmalen macht Mut

Bald ist Ostern, das Fest, das zeigt, dass Licht stärker ist als Finsternis, dass Hoffnung wächst, wenn Steine weichen. Eine gute Botschaft in dieser Zeit. Steine als Symbol für das Schwere in uns werden mit bunten Farben als Zeichen der Lebendigkeit bemalt und dann verschenkt oder versteckt.

Das ist die Idee der Hoffnungssteine: Sammeln Sie im Garten, am See oder im Wald flache Steine, am besten mit glatter Oberfläche. Überlegen Sie dabei: Was macht Freude in dieser ungewöhnlichen und schweren Zeit? Was gibt mir Hoffnung, wenn ich traurig bin? Was ist für mich stärker als der Tod?

Gefühle ausdrücken in Farben und Symbolen

Finden Sie dafür ein Symbol, ein Zeichen oder ein Wort. Nehmen Sie wasserfeste Acrylfarben und bemalen oder beschreiben Sie den Stein auf der Vorderseite mit Symbolen und Farben, die Ihre Gefühle ausdrücken. Keine Plastikteile aufkleben, das ist schlecht für die Natur! Auf die Rückseite schreiben Sie: fb-Gruppe #Ostersteine oder #hoffnunghamstern – suchen, finden, weitergeben.

Mit Lack versiegeln. Verschenken, verstecken: Legen Sie die Steine bei den Nachbarn auf die Fußmatte, auf eine Bank im Park, an die Bushaltestelle oder an einen anderen Ort.

Die Steine wandern als Hoffnungszeichen durch die Welt. Informationen zu der Osterstein-Aktion gibt es auf Facebook unter #Ostersteine oder #hoffnunghamstern. Wer möchte, kann auch eigene gemalte oder gefundene Steine posten.

