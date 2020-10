Ja, ist denn schon Weihnachten? Ein Tannenbaum steht vor der Tür, ein roter Geselle mit weißem Rauschebart schwebt im Heißluftballon am Fenster – das Haus am Kirchsee in Preetz sieht aus wie zur Adventszeit. Ein Filmteam hat das Ferienhaus für Dreharbeiten zum Kurzfilm "Tischrebellen" gemietet.