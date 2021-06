Stolpe

Obwohl der Kreis Plön seit Tagen praktisch eine Corona-freie Zone darstellt, riegelte Nordfilm am Freitag das Areal am Nordufer des Stolper Sees rigoros für die Öffentlichkeit ab. Wegen der Pandemie ist kein Besuch während der Dreharbeiten am Set möglich, teilte die Hamburger Produktionsfirma mit. Am Vormittag war der Zutritt noch erlaubt, die ersten Mitarbeiter trudelten am Vereinsheim des Angelsportvereins ein. Der Vereinsvorsitzende Peter Gohlke versorgte die Besucher mit Kaffee – und half auch tatkräftig bei den Vorbereitungen mit.

Auch eine Kinderpuppe spielt im Kieler Tatort eine Rolle

Mit den Akteuren platzierte Gohlke ein himmelblaues Ruderboot mit dem Kiel nach oben auf der Wiese neben dem Steg. Näheres zur Szene verraten durften die Filmfirma-Mitarbeiter nicht. Nur soviel: „Wir packen das ganz große Besteck aus.“ Der Angelvereinschef wusste mehr: Polizeifahrzeuge und ein Rettungswagen würden mit Blaulicht das Vereinsgelände ansteuern. Und eine Kinderpuppe, die ein Ausstatter auf eine Bank legte, spielt ebenfalls eine Rolle. „Es wird auch mit einer Spezialdrohne gefilmt, da bin ich ganz gespannt drauf“, erzählt Peter Gohlke.

See in Stolpe sticht Dieksee als Filmkulisse für Kieler Tatort aus

Echten Mord oder Totschlag hat es am Stolper See laut Gohlke noch nicht gegeben. Wohl aber tödliche Unfälle: Vor vielen Jahren verhedderte sich ein Taucher in einer Aalreuse und ertrank. In jüngerer Zeit erlitt ein Angler im Boot auf dem See einen Herzinfarkt, dort starb er auch. „Seitdem müssen sich unsere Angler auf Listen ein- und austragen, wenn sie mit dem Boot auf dem See unterwegs sind“, erklärt der Stolper. Das lauschige Areal des Angelvereins inklusive gemütlicher Holzhütte hatten Scouts der Filmfirma ausgesucht. „Im Rennen war noch einer der Diekseen bei Plön, aber die Atmosphäre hier am Stolper See passt einfach besser zur Szene“, sagt einer der Mitarbeiter, der lieber inkognito bleiben möchten.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Axel Milberg posiert gern für ein Foto

Kurz nach Mittag ist auch die sogenannte Base, also das Lager für die Filmcrew, am Dorfgemeinschaftshaus betriebsbereit. Hinter dem Rasen parken Wohnmobile, dort ziehen sich die Schauspieler zurück oder sie ziehen sich um. Sicherheitspersonal mit Headsets patrouilliert zwar, aber aus dem Dorf lässt sich niemand blicken. Dann rollt Axel Milberg in einer Limousine an, stilgerecht wie ein Filmstar sitzt er im Fond.

Lesen Sie auch:Hier wurde der Kieler Tatort "Borowski und die weißen Männer" gedreht

Als Erstes geht der TV-Kommissar zum Catering-Mobil. Ein Foto? Gerne, aber bitte vor dem Snack. Nähere Infos möchte der Schauspieler, der seit 2003 Hauptkommissar Borowski verkörpert, nicht preisgeben.

Zur Galerie Dreharbeiten für Kieler Tatort: Impressionen vom Filmset in Stolpe

Tatort-Arbeitstitel: "Borowski und die Frau am Telefon"

Unterdessen hat die Filmfirma die erbetene Dreh-Info geschickt. Der Plot macht neugierig: In Kiel wird eine Frau von einem unbekannten Täter vor einen Bus gestoßen und stirbt. Nur Stunden später landet Ermittler Borowski mit einer schweren Kopfverletzung auf der Intensivstation einer Klinik – niedergeschlagen von einem Unbekannten. Je länger seine Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik) den Fall untersucht, desto mehr deutet auf einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten hin. Und dann bekommt der Kommissar auf dem Krankenbett merkwürdige Anrufe.

Dreharbeiten für neuen Kieler Tatort noch bis 18. Juni

Noch bis zum 18. Juni setzt Regisseurin Friederike Jehn den neuen Kieler Tatort in Szene. Arbeitstitel des Sonntagskrimis: „Borowski und die Frau am Telefon“. Drehorte waren und sind Kiel und Umgebung inklusive Stolpe sowie Hamburg.

Lesen Sie auch:Diese Drehorte in Schleswig-Holstein erlangten Berühmtheit

Einen Ausstrahlungstermin hat der NDR bislang noch nicht genannt.