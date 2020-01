Wo wurde der ZDF-Krimi "Das Mädchen am Strand" gedreht?

Lütjenburg

Ein Mädchen wird tot in einem Wald in Nordholm aufgefunden. Kommissar Simon Kessler ( Heino Ferch) und seine frühere Kollegin Hella Christensen ( Barbara Auer) ermitteln.

Was im Film als eine einheitliche Kulisse wirkt, ist in Wirklichkeit dem geschickten Filmschnitt zu verdanken. Das ZDF-Team drehte für den Zweiteiler "Das Mädchen am Strand" an 44 Orten in Hamburg, Schleswig-Holstein und Dänemark. Im Film passt dann alles zusammen.

Der Geisterwald von Schwedeneck lockt Filmteams an

Das Waldstück, in dem die Tote entdeckt wird, wirkt wegen der geraden Bäume und ihrer Anordnung besonders gruselig. Der Geisterwald befindet sich in der Gemeinde Schwedeneck ( Kreis Rendsburg-Eckernförde) und ist auch bei anderen Fernsehleuten beliebt. Er tauchte schon im jüngsten Borowski-Tatort aus Kiel auf.

Das Team vom ZDF kam wenige Wochen nach den ARD-Filmemachern nach Schwedeneck. Von dort stammen auch Szenen am Ostseestrand mit einem Restaurant fast direkt am Wasser. Dafür mieteten die Filmleute das Restaurant Strandhaus. „Der Strand hat an dieser Stelle den Charme eines unentdeckten Geheimtipps“, sagt Motivaufnahmleiter Tobias von Schönermark, der drei Monate in Schleswig-Holstein auf der Suche nach den besten Filmkulissen war.

Lütjenburg prägt das Gesicht von Nordholm

In Lütjenburg ( Kreis Plön) mit seinen vielen denkmalgeschützten Gebäuden und gepflasterten Straßen ließ das ZDF für "Das Mädchen am Strand" ein Geschäft mit Flohmarktartikeln in der Niederstraße im Film zur Buchhandlung Broder umdekorieren.

Zur Galerie Im neuen ZDF-Krimi verwandelt sich das Geschäft von Tanja Voß in einen betont aufgeräumten Buchladen.

Szenen zum Film entstanden in der Oberstraße, in der ehemaligen Bäckerei Wegener, in der Neuwerkstraße und im Gemeindehaus in der Wehdenstraße.

Übersicht: Wo wurde "Das Mädchen am Strand" gedreht?

Wohnmobildreh u.a. in Gremersdorf

Ein ungewöhnliches Büro: Der LKA-Beamte Kessler reist mit einem riesigen Wohnmobil als rollendes Büro nach Nordholm. Es steht an einem Weg etwas erhöht direkt am Ostseestrand. Dafür fand sich ein Platz in der Gemeinde Gremersdorf im Kreis Ostholstein. Die Außenaufnahmen waren ein Kinderspiel.

Schwieriger wurde es bei den Innenansichten aus dem Wohnmobil. Dafür brauchte es einen großen dunklen Raum, erklärt von Schönermark. Doch das Wohnmobil passte wegen seiner Größe in kein Filmstudio mit kontrollierten Lichtbedingungen. Wegen des Gewichts fielen andere Örtlichkeiten wegen der Beschaffenheit des Fußbodens aus. Der Wagen hätte zu viel kaputt gemacht.

Zur Galerie Hier zeigen wir Ihnen, wo das ZDF "Das Mädchen am Strand" gedreht hat. Weitere Orte können Sie in der interaktiven Karte einsehen.

Die Locationsscouts entdeckten zum Schluss eine Lagerhalle für Fliesen in Hamburg. Ideal: Sie verfügte über keine Fenster. Das mögen Filmleute, die ihr Licht gerne selber machen.

Auf der Insel Moen "wohnt" Hella Christensen

Auf der dänischen Insel Moen drehte die Crew von "Das Mädchen am Strand" Szenen an der Steilküste, im Yachthafen und in einer Ferienwohnanlage in Klintholm. Hier steht das Wohnhaus von Ex-Kommissarin Hella Christensen. Das Problem. Die Wohnanlage mit Ferienhäusern gehört ganz vielen verschiedenen Eigentümern. Sie musste das Drehteam alle unter einen Hut bringen. Nicht ganz einfach.

Gedreht wurde in einer Zeit, in der vor Ort wenig los war. Und die rund 50 Fernsehleute quartierten sich gleich in der gesamten Wohnanlage ein. „Wir hatten einen guten Draht zu der Eigentümervertretung“, sagt von Schönermark.

Hohwacht ist im Krimi ein gefährlicher Ort

Alt-Hohwacht ( Kreis Plön) ist im Krimi ein gefährlicher Ort. In der ersten Episode der Krimireihe tauchte hier eine Leiche eines Mädchens an der Seebrücke auf. Jetzt im dritten Teil feiert das spätere Opfer am Strand ihre Abi-Feier, von der sie verschwand. Für wenige kurze Momente ist das Restaurant Genueser Schiff in Hohwacht zu sehen.

Das Albert-Schweitzer-Gymnasium in Hamburg dient als Kulisse für die Schule der Abiturienten im Krimi.

in dient als Kulisse für die Schule der Abiturienten im Krimi. Der breite Sehlendorfer Strand in der Gemeinde Blekendorf ( Kreis Plön ) ist in einigen Szenen zu sehen.

( ) ist in einigen Szenen zu sehen. Das Drehteam machte einen Abstecher nach Probsteierhagen ( Kreis Plön ) zum Hof Steffen im Ortsteil Muxall. Hier wurden Innenaufnahmen des fiktiven Biohofes gedreht. Die Außenansichten dazu stammen von einem Herrenhaus im Kreis Stormarn .

( ) zum Hof Steffen im Ortsteil Muxall. Hier wurden Innenaufnahmen des fiktiven Biohofes gedreht. Die Außenansichten dazu stammen von einem Herrenhaus im . Die Außenansichten des Polizeireviers stammen aus Stubbeköbing in Dänemark .

in . In Dahme ( Kreis Ostholstein ) diente ein Geschäft an der Strandpromenade als Ferienhausagentur.

Sendetermine: Das Mädchen am Strand Sendetermine: Das Mädchen am Strand Der Zweiteiler "Das Mädchen am Strand" läuft Montag, 6. Januar 2020, und Mittwoch, 8. Januar 2020, jeweils um 20.15 Uhr im ZDF.

Lesen Sie auch: