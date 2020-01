So bereiten sich Schweinebauern auf die drohende Schweinepest vor

Passade

Eigentlich sind es gute Tage für Schweinebauern. In China sind die Bestände dramatisch zurückgegangen wegen der Schweinepest. Die dortige Bevölkerung will weiterhin Schweinefleisch essen und kauft es unter anderem aus Europa ein. Das treibt den Preis hierzulande nach oben. Hauke Klindt erzielt derzeit zwei Euro pro Kilo Fleisch. Ab 1,50 Euro hat er seine Unkosten inklusive eigenes Gehalt wieder rein. Der Rest ist Gewinn. „Das kann so weitergehen“, sagt er mit Blick auf die Einnahmen. Aber er hat schon Zeiten erlebt, da lag der Kilo-Preis bei 1,30 Euro.

Nachfrage nach Schweinefleisch in China sehr groß

Anders wird ihm zumute, wenn er auf die Schweinepest-Fälle zu sprechen kommt. Einmal in der Woche schaut er sich im Netz eine Karte des Löffler-Instituts an, auf dem die Fundorte von infizierten Wildschweinen zu sehen ist. Die Punkte rücken immer dichter an Deutschland heran. Klindt rechnet mit einem Exportverbot nach China, sollte ein infiziertes Wildschwein auch in Deutschland auftauchen. Die weiteren Aussichten in diesem Fall sieht er nicht so trübe. Für drei Wochen gehen die Preise in den Keller, weil alle Schweinemäster schnell ihre Tiere loswerden wollen, schätzt er. Aber die Nachfrage auf dem Weltmarkt ist groß. Wenn China aus anderen Ländern Fleisch importiert, werde es dort fehlen. Die Nachfrage und die Preise würden wieder steigen.

Lesen Sie auch:

Jagdverband mahnt zur Wachsamkeit

Jägerschaft im Kreis Plön probt den Ernstfall

Tschechien ist für den Jäger Klindt ein Vorbild bei der Eindämmung von Schweinepest. Dort wurde die Region um infizierte Tiere abgesperrt. Alle Wildschweine blieben in der Zone. Sie starben an der Krankheit oder wurden später von Jägern erlegt. „So ein konsequentes Handeln wünsche ich mir auch von den deutschen Behörden im Ernstfall.“

Dramatisch wird es bei Hausschweinen

Dramatisch schätzt er die Situation ein für den Fall, dass Hausschweine betroffen sind. Transportverbote. Sperrzonen. Gekeulte Bestände. Noch höhere Anforderungen an die Hygiene im Stall als bisher. Keiner kann heute sagen, wie lange dieser Ausnahmezustand andauern würde.

Das beruhigt: Versicherung und ein zweites Standbein

Er selbst hat eine Ertragsschadens-Versicherung abgeschlossen. Das sichert ihn ab. Allerdings kostet das 1000 Euro im Monat. Außerdem: Mit Hofladen und hektarweise Erdbeeren, Johannisbeeren oder Himbeeren hat sein Betrieb ein zweites Standbein.

Offene Haltung und Tierparks sind ein Problem

Der 47-Jährige vom Hof Moorhörn hält es angesichts der strengen hygienischen Regeln in den konventionellen Schweineställen fast für ausgeschlossen, dass die Seuche hier eindringen kann. Anders sieht er die Situation bei Beständen, die auf offener Weide gehalten werden, oder in Tierparks, in denen die Besucher dicht an die Tiere herankommen. „Das ist das größere Risiko. Ein Riesenproblem.“

Sorgen bereiten achtlose Menschen

Sorge bereiten dem Landwirt das Verhalten der Menschen. Die sprunghafte Ausbreitung der Schweinepest geht letztlich auf sie zurück, nicht auf wandernde Wildschweine. Menschen auf Reisen müssen mit Viren belastete Wurst in der Natur weggeworfen haben, die wiederum von Wildschweinen gefressen wurde. Klindt ist sauer über diese Zeitgenossen, denen alles egal zu sein scheint, und die die Konsequenzen nicht abschätzen wollen. „Die machen mir die meisten Sorgen.“

Lesen Sie weitere Nachrichten aus dem Kreis Plön.