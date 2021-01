Hohwacht, Ascheberg und Lütjenburg statt Boston. Das TV-Team für das ZDF-Herzkino reiste wegen Corona nicht in die USA, sondern an die Hohwachter Bucht und in die Holsteinische Schweiz. „Du lebst nur einmal“ ist am Sonntag, 10. Januar, um 2015 Uhr im ZDF zu sehen.