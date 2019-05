Die Strände in Schönberg sollen zur Saison wieder schick sein. Dafür sorgt die Gemeinde, in dem sie insgesamt 18.000 Kubikmeter Sand aufspülen lässt. Derzeit laufen die Arbeiten in Kalifornien auf Hochtouren. Trotz Verzögerung sind sie am Schönberger Strand bereits abgeschlossen.