Plön

Hilbe und Garrido sind seit Jahresbeginn als Forschungsgruppenleiter am Institut. Der gebürtige Österreicher Hilbe und sein Team wollen herausfinden, wie Menschen zusammenarbeiten. Was passiert, wenn eine Person viel weniger in die Zusammenarbeit investieren muss als die andere? Oder wie wirkt sich die Zusammenarbeit auf die strategischen Möglichkeiten der Zukunft aus? Hilbe will mit mathematischen Modellen die Dynamik des sozialen Verhaltens erfassen.

Der Spanier Garrido erforscht Stoffwechselverbindungen während der Entwicklung von Bakterien. Im Blick hat er dabei sogenannte Endosporen. Das sind Bakterien in einer Art Winterschlag. Auslöser dafür sind Hungerzustände innerhalb eines Organismus oder einer Zelle.

Max-Planck-Institut in Plön kann international mithalten

Der Europäische Forschungsrat hat insgesamt 408 Wissenschaftler und ihre Projekte ausgesucht. Die Förderung versteht sich als Anschubfinanzierung für neue Forschungsprojekte. Das Geld wird über einen Zeitraum von fünf Jahren ausgezahlt.

"Wir gratulieren Christian Hilbe und Javier Lopez Garrido herzlich zu diesen eingeworbenen Geldern", beglückwünscht Professor Diethard Tautz, geschäftsführender Direktor, die Wissenschaftler. Die Startförderung des Forschungsrates geht an herausragende Wissenschaftler in ganz Europa. Dass gleich zwei Plöner Wissenschaftler sie erhielten, sei ein Erfolg für die Attraktivität des Instituts und der Plöner Evolutionsforschung auch auf internationaler Ebene.

