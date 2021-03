Heikendorf.

Fidschi ist ein Inselstaat mitten im Südpazifischen Ozean. Die Klimakrise ist hier besonders zu spüren, weiß Heikendorfs Pastorin Andrea Schmidt aus eigener Erfahrung. Vor 20 Jahren verbrachte die junge Theologin aufgrund eines Auslandsstipendiums fünf Monate auf den Inseln. „Schon lange haben die Menschen dort mit Zyklonen zu kämpfen. Einige von den kleineren, flacheren Inseln verschwinden wegen des steigenden Meeresspiegels im Pazifik, die Leute müssen umsiedeln.“ Deswegen zögerte die Pastorin nicht lange, als sie über das von ihr regelmäßig verfolgte Pazifik Netzwerk in Hamburg von der internationalen Earth Hour am 27. März erfuhr. Als Zeichen für den Klimaschutz schalten alljährlich Millionen Menschen das elektrische Licht aus.

Mit relativ wenig Mitteln ein großes Signal setzen

„Es geht hier nicht um den Energieverbrauch, sondern darum, mit relativ wenig Mitteln ein großes Signal zu setzen“, sagt Pastorin Schmidt. Auch sie möchte mit der Kirchengemeinde in Heikendorf zeigen, dass die Menschen für die Erde viel erreichen können, wenn sie alle gemeinsam helfen. „Ich glaube, wir müssen das jetzt tun“, sagt sie mit fester Überzeugung und hat auf diese Weise sofort den gesamten Kirchengemeinderat von der Aktion überzeugen können.

Erstmals setzt die Kirche in Heikendorf daher zur internationalen Earth Hour den gesamten Vorplatz ins Dunkle. Im Gotteshaus möchte Andrea Schmidt lediglich eine Kerze am Gebetskreuz entzünden, um den Menschen weltweit zu gedenken, denen es weniger gut geht. Ob in Fidschi, in Afrika oder vor der eigenen Haustür. „Es ist wichtig, dass wir alle lernen zu verzichten, und nicht immer höher, schneller und weiter wollen. Die Schöpfung ist für uns nicht unendlich verfügbar.“

Verzicht als Gewinn betrachten

Deswegen möchte die Pastorin auch privat eine Stunde lang sämtliche elektronischen Geräte in ihrem Haus ausschalten und die Stille bei Kerzenschein genießen. Ob Waschmaschine, Radio oder Licht – der fehlende Knopfdruck werde ihr nicht schwerfallen, verrät Andrea Schmidt, für die ein weitestgehend plastikfreies und nachhaltiges Leben ohne Kaufhaus-Shopping selbstverständlich ist. „Viele Menschen denken, sie müssten auf etwas verzichten, aber das ist nicht so.“ Durch Verhaltens- und Bewusstseinsänderungen könne man einen Verzicht auch als Gewinn betrachten, meint die Pastorin. Mehr Gelassenheit finden, etwas für die sinnliche Wahrnehmung tun und sich neue Fähigkeiten aneignen. „Auch für dieses Ganze steht der Tag der Earth Hour. Einfach mal Licht ausschalten und es nicht bunter werden lassen, sondern weniger. Das entlastet auch oben im Kopf.“