In Fahren, der kleinsten Gemeinde im Kreis Plön mit knapp 100 Einwohnern, lockt ein besonderes Kleinod: Die Schwanerie. Heidrun Turkowski zeigt in ihrem kleinen Schwanenmuseum eine Auswahl aus ihrer 4000 Exponate umfassenden Sammlung, die sie in 40 Jahren angehäuft hat.

Von Astrid Schmidt