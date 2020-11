Der Deutsche Bundestag stellt im Jahr 2021 Haushaltsmittel in Höhe von 434 Millionen Euro für den Erhalt des Denkmalschutzes zur Verfügung. Davon gehen vier Millionen Euro an Projekte im Kreis Plön. Von den Zuschüssen profitieren werden das Marineehrenmal in Laboe und das Gut Rastorf.