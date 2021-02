Laboe

Es war schon gleich zu Beginn der Debatte klar: Einen Beschluss wird es an diesem Abend nicht geben. Dafür hatte der Bürgermeister selbst gesorgt, indem er die Fraktionen mit seinen Vorschlägen für Investitionen und Anschaffungen zum großen Teil überraschte. Die Knackpunkte waren für alle politischen Fraktionen identisch, wie zum Beispiel: Leasingrate für ein Elektrofahrzeug für den Tourismusbetrieb (2000 Euro), ein Begrüßungsmodul für Gäste auf der Nordmole (10.000 Euro), Strandkabinen mit Laufwegen am Strand (12.000 Euro), Veranstaltungstechnik (8000 Euro) und ein zweiter Wasserwacht-Turm (5000 Euro). Auch der Anteil des Tourismusbetriebes für die Schwimmhalle mit rund 54.000 Euro warf Fragen auf, ebenso wie die deutliche Erhöhung der Erträge durch den Bauhof.

Langer Fragenkatalog

Zu all diesen Punkten habe man im Vorfeld um Erläuterung gebeten. „Wir haben keine Vorstellung von dem, was dahinter steckt, wir haben Erklärungen gefordert, aber es kam ja nichts“, sagte Fraktionssprecher Martin Opp (Grüne). Einen langen Fragenkatalog hatte auch die SPD im Vorfeld der Sitzung an den Bürgermeister geschickt. „Ich hatte eigentlich jetzt dazu Erläuterungen erwartet“, sagte Thomas Eschenlauer. Seine SPD-Fraktionskollegin Inken Kuhn stellte die Frage nach dem Verfahren. „Sollen wir hier heute nur reden? Wenn wir auch beschließen sollen, dann brauchen wir erst einmal mehr Informationen“, sagte sie. Auch die LWG stimmte mit ein: „Ich sehe mich hier heute außerstande, einen Beschluss zu fassen“, sagte Jan Plagmann (LWG). Er stellte den Antrag auf Vertagung – einhellig folgten die Gemeindevertreter dem Wunsch.

Gleichwohl war das nicht das Ende der Beratung. „Wir wollen unsere Streichliste schon gern vor der Öffentlichkeit mit den anderen Fraktionen diskutieren“, sagte Ausschussvorsitzender Michael Meggle mit Blick auf die Zuhörer in der Jenner-Arp-Sporthalle. Mit einer Stimme Mehrheit ging diese Streichliste mit den genannten Knackpunkten durch.

Wirtschaftsplan mit Vorschlägen für Anschaffungen und Investitionen

Auf etliche Fragen, wie zur Aufschlüsselung von Gesamtsummen, blieb Bürgermeister Heiko Voß die Antwort schuldig und verwies auf Nachreichungen. Er verteidigte seine Herangehensweise. „Für mich ist der Wirtschaftsplan der Gemeinde genau der richtige Ort, an dem wir Vorschläge für Anschaffungen und Investitionen machen. Aber ich nehme das hier hin und sichere zu, noch vor der nächsten Sitzung die Informationen bereitzustellen, um die Fraktionen in die Lage zu versetzen zu entscheiden“, so der Bürgermeister.

Für eine kontroverse Diskussion sorgte auch die Verbuchung der Kosten für die Machbarkeitsstudie zur neuen Schwimmhalle. Wie berichtet, hatte der Kreis Plön der Gemeinde die Mittel bereitgestellt. Die Buchung soll über den Wirtschaftsplan erfolgen – der falsche Ort, meinte Inken Kuhn und bekam Schützenhilfe aus der LWG. „Wir sollten das sauber trennen. Diese Kosten gehören zu einer neuen Schwimmhalle und die gehört nicht zum Eigenbetrieb. Das ist auch ein Signal an die anderen Gemeinden“, sagte Kuhn.

Bürgermeister Voß dazu: „Damit produzieren wir nur Verwaltungsaufwand.“ Die Machbarkeitsstudie könne durchaus bei der Mehrwasserschwimmhalle veranschlagt werden, so Voß. Der Antrag, diese Kosten im Gemeindehaushalt zu verbuchen, wurde mit einer Stimme Mehrheit abgelehnt.

Lob gab es auch: Die SPD hob „ausdrücklich positiv“ hervor, dass die für alle vier Sparten anfallenden Verwaltungskosten transparent ausgewiesen seien, so Eschenlauer. Er mahnte aber mit Blick auf das fortgeschrittene Haushaltsjahr Eile an, damit die Gemeinde handlungsfähig bleibe. Durch die Verzögerungen sei die Handlungsfähigkeit der Gemeinde nicht eingeschränkt, versicherte Voß. Der nächste Werkausschuss soll am 10. März tagen.