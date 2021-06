Ein großer Polizeieinsatz sorgte am Montag für Aufregung in der Lütjenburger Innenstadt. Die schwer bewaffneten Beamten durchsuchten drei Wohnungen unter anderem am Marktplatz. Die Aktion stand im Zusammenhang mit einem Schlag der Kölner Polizei gegen eine 14-köpfige Einbrecherbande.