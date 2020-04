Fünf Apfelbäume für mehr Klimaschutz

Wankendorf

Auf der Fläche am Klaus-Groth-Weg pflanzten Silke Roßmann, ihr Ehemann Claus Roßmann sowie Rainer Streusel als Vertreter des Gemeinderats fünf verschiedene Apfelbäume. Weißer Klarapfel, roter Boskoop, Elstar, Holsteiner Cox und Kaiser Wilhelm können ab Herbst auf der neuen Streuobstwiese gepflückt werden. „Wir wollen nach der Coronakrise auch einige Sitzbänke dazustellen“, erklärte die Bürgermeisterin. Dass ihr Ehemann beim Einpflanzen half, hängt mit der Finanzierung der Pflanzaktion für mehr Klimaschutz zusammen.

Einstimmig fürs Einheitsbuddeln

Insgesamt wurden 2250 Euro gespendet. Die Summe stammt zu zwei Dritteln von der Allianz Umweltstiftung, ein weiteres Drittel steuerte Claus Roßmann als Betreiber der örtlichen Agentur des Versicherungsunternehmens bei. Die neue Streuobstwiese gehört zum Einheitsbuddeln, der Startschuss dafür wurde mit einem zentralen Aktionstag am vergangenen Tag der Einheit am 3. Oktober in Kiel gefeiert.

Die Wankendorfer Gemeindevertretung hatte nur wenige Tage vorher einstimmig beschlossen, sich vor Ort mit einer eigenen Baumpflanzung zu beteiligen. Aus Zeitgründen wählten die Wankendorfer das Frühjahr – und hoffen, dass auch Bürger des Ortes mitmachen.

Auf der Internetseite der Gemeinde (www.wankendorf.de) können sich ab sofort Einwohner eintragen, die auf ihrem Grundstück einen oder mehrere Bäume pflanzen. „Wir werden auch weitere geeignete Flächen für Baumpflanzungen auf Gemeindegebiet benennen“, kündigte Silke Roßmann an.

